Iván González inicia una nueva carrera contra la leucemia en la Titan Desert Iván González presentó ayer su nuevo reto en Illas. / MARIETA Pasará seis días sobre una bicicleta de montaña en el desierto para concienciar sobre la importancia de la donación de médula S. G. LA CALLEZUELA. Sábado, 14 abril 2018, 00:12

Seis días sobre una bicicleta de montaña por el desierto de Marruecos. Se trata de la próxima aventura del deportista Iván González, que presentó ayer su nuevo reto en el CRA de La Callezuela. Tras conseguir el apoyo y el patrocinio de varias empresas, viajará hasta Boumalne Dades, punto de partida de la carrera Titan Desert. Con esta aventura pretende dar visibilidad a la necesidad de donar médula y a la vez recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras para la investigación de la leucemia.

A este reto irá solo aunque durante los seis días contará con asistencia por parte de los organizadores de la prueba. «Más que un reto de aguante se trata de una prueba para mí mismo porque la primera vez que cogí una bicicleta de montaña fue hace un mes», reconocía ayer Iván González, que obtuvo una de las becas Gaes para sufragar parte de los gastos. «Todo el mundo se ha volcado y eso me ha ayudado. MMR me ha donado las bicicletas y Leomotor me ha pagado los billetes. Sin ellos y sin el apoyo de la gente nada sería posible», remarcó el atleta de Illas.

Viaja en su mejor momento físico y con una idea clara, «que todo el mundo se conciencie de lo necesario que es que todos seamos donantes de médula porque puede salvar la vida de muchas personas», indicó. No es su primer test, hace unos meses unía Avilés con Málaga corriendo. «Yo me muevo mejor en las carreras por montaña, en junio correrá la Travesera de Picos de Europa y en agosto el Montblanc, pero estas actividades son también muy necesarias por toda la visibilidad que consigues», remarcó.