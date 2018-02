'Todos son Juan' en Pravia Jóvenes que participan en la campaña junto al quiosquero Juan González. / D. GONZÁLEZ Un grupo de jóvenes lidera una campaña para reabrir el quiosco que sufrió un incendio y movilizan a todo el concejo EVA FANJUL PRAVIA. Sábado, 24 febrero 2018, 09:42

«Desde hace tres días no paro de llorar, no puedo creer todo lo que están haciendo por nosotros, es inimaginable», afirma emocionado Juan González. Su popular quiosco situado en la calle Jovellanos de Pravia fue pasto de las llamas el pasado miércoles 21 de febrero, tras sufrir un posible robo. «Todavía no se sabe porqué lo incendiaron, creen que entraron a robar pero nadie entiende porqué lo quemaron», se lamenta Juan.

Pero las lágrimas de las que habla el quiosquero ya no son de desolación tras ver perdido su negocio y el esfuerzo de diez años de trabajo. Juan confiesa llorar de emoción y agradecimiento por ver como en apenas unas horas tras conocerse el siniestro, seis chicas, de entre 13 y 18 años, clientas incondicionales de su local, le daban la vuelta a la situación a base de determinación y cariño y le devolvían las ganas de seguir adelante. «Algo tenemos que hacer para ayudar a Juan» con esta frase empezó todo, explica Vanessa Villalonga, de 17 años. «Cuando vimos a Juan tan abatido y todo destrozado, sencillamente, se nos ocurrió», apunta.

Y así surgió 'Todos somos Juan'. Con decisión y un claro objetivo «que Juan volviese a reabrir el quiosco», las chicas pasaron de las palabras a los hechos y en pocas horas, con ayuda de Margot Villalonga, la madre de Vanessa, se abría una campaña solidaria de recaudación en interne, en la plataforma Leetchi. Al instante, la iniciativa se difundió por redes sociales con la colaboración de plataformas como 'Pravia al dedillo' y en breve empezaron a sumarse más vecinos, amigos y clientes interesados en ayudar.

«El quiosco de Juan y Trini no solo es un comercio, es un emblema de Pravia donde se reúnen todos los críos y él para ellos es como de la familia, se merece que entre todos les ayudemos a superar este mal trago, aunque el mérito es todo de los chicos», asegura Margot Villalonga.

Parte de los jóvenes de Pravia que participan en la campaña 'Todos con Juan' con una de las huchas solidarias. / D. GONZÁLEZ

Huchas,gala y mercadillo

El jueves, apenas veinticuatro horas después del incendio, 'Todos somos Juan' dejaba el plano digital para tomar cuerpo en las calles de Pravia. Una recaudación con huchas solidarias en calles y comercios, un mercadillo y una gala benéfica son algunos de los proyectos de esta reacción en cadena de apoyo incondicional que ha suscitado el quiosquero. «Decidimos que además de recaudar en la web podíamos hacerlo en la calle con unas huchas y ya empezamos este fin de semana», apunta Estela Barrera, de 18 años. Así es desde la tarde de ayer viernes, varios chavales se encargan de informar de la iniciativa y recaudar por la villa. Además, la hostelería y el comercio de Pravia también se están sumando y ya son varios establecimientos los que cuentan con el bote solidario.

Y eso no es todo, entidades como La Asociación de Mujeres Las Xanas también han mostrado su interés en apoyar la causa y estudian la posibilidad de organizar un mercadillo solidario para ayudar a Juan. Como colofón a todo este movimiento, el mago Álex se ha ofrecido a realizar una gala de magia benéfica, para la que el Ayuntamiento de Pravia ha puesto a disposición el salón de actos de la Casa de Cultura. Un evento que pondrá fin a la campaña y que esperan poder celebrar a finales de marzo.