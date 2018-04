El juez rechaza que las inundaciones de Los Balagares se deban al colector Una de las viviendas afectadas durante las inundaciones de 2016. / PATRICIA BREGÓN El Juzgado Contencioso Administrativo desestima el recurso presentado por uno de los afectados contra el Ayuntamiento, a quien reclamaba los daños en su vivienda S. GONZÁLEZ TRASONA. Domingo, 29 abril 2018, 00:24

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo ha rechazado que las inundaciones sufridas en varias viviendas de Los Balagares en 2016 se deban al mal funcionamiento del colector y de la red de saneamiento. El fallo rechaza el recurso interpuesto por uno de los afectados contra el Ayuntamiento de Corvera, a quien le reclamaba su responsabilidad patrimonial en los daños causados por el agua en el interior del inmueble.

La sentencia, contra la que no cabe recurso de apelación, se basa en un informe pericial presentado durante el juicio y resalta que este «concluye que no hay deficiencias en la red de saneamiento en ese lugar». Por otro lado, hace referencia a que «tampoco hay constancia de inundaciones en otras viviendas más cercanas al colector de la avenida de Truyés y que las lluvias caídas, sin ser torrenciales, fueron de intensidad muy relevante, llegando a alcanzar picos de intensidad máxima en algunos momentos de 94,8 milímetros».

El informe técnico al que se refiere la sentencia expone que «el tubo de saneamiento auxiliar debería resultar suficiente para que la red absorba toda el agua que le llegue y no se provoquen inundaciones en la calle». En otro de sus puntos recalca que «técnicamente la inundación sufrida en la vivienda por retorno de las aguas no es imputable a una deficiencia de la red de saneamiento o a un incorrecto mantenimiento de la misma». En las conclusiones también se apunta que «resulta llamativo el hecho de que únicamente dos viviendas hayan sufrido la inundación de su planta de semisótano por el retorno del colector, cuando existen viviendas previas en esa calle en las que no se ha registrado daño alguno».

En base a esto, el juez hace hincapié en su dictamen que no se puede unir el daño producido a un mal funcionamiento del servicio público. Desde el equipo de gobierno del PSOE se emitía ayer un comunicado en el que apuntaban que «lamentamos profundamente que se produjese esta demanda, ya que creemos que el vecino que denunció al Ayuntamiento se equivocó de adversario. Tendría que haber reclamado al promotor».

Los socialistas recuerdan que mantienen su lucha por recuperar el aval de 2,1 millones de euros. Por otro lado insisten en que «ya se ha logrado ya varias sentencias favorables en este sentido y estando a la espera de hecho de un sentencia definitiva que nos de la razón, ya que creemos que recuperar el aval es lo más justo por el bien de Los Balagares, que si bien se trata de una urbanización de carácter privado, lo que está reclamando el Ayuntamiento tiene que ver con sistemas generales, que debería haber llevado a cabo el promotor».