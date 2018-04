La Junta aprueba un plan de choque de restauración y conservación de Bayas El playón de Bayas con la isla de la Deva al fondo. / MARIETA La proposición no de ley presentada por Ciudadanos apuesta por la limpieza del arenal y la mejora de los accesos al monumento natural, que incluye la isla de la Deva y Los Quebrantos S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 26 abril 2018, 00:06

La proposición no de ley presentada por Ciudadanos para la restauración y conservación del monumento natural del playón de Bayas, isla de la Deva y Los Quebrantos fue aprobada en la Comisión de Infraestructuras, Organización del Territorio y Medio Ambiente de la Junta del Principado por unanimidad. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en poner en marcha un plan de choque con medidas concretas dirigidas a la limpieza de estos espacios y a la mejora de los accesos a los mismos. En concreto, adecentar el aparcamiento y la carretera que une el pueblo con el arenal, que según refleja el texto de Ciudadanos presentan carencias.

El Principado protegió el entorno hace dieciséis años, considerándolo como monumento natural. Los diputados coincidían en señalar que esta distinción debe servir para «llevar a cabo las medidas necesarias para mantenerlo en perfectas condiciones». En Ciudadanos destacaban que «no está en un buen estado. En 2012 se hacía público un plan especial de conservación que no se ha llevado a cabo por lo que urgen medidas tendentes a la recuperación», indicó Nicanor García.

Una consideración que compartían desde Foro. Ambos apuntaban también que la reciente declaración de playas para perros de Bayas «ha ahondado en los problemas y en la necesidad de conservación». Una tesitura que rechazó el diputado de IU, Ovidio Zapico, que recordó que «la ordenanza municipal establece medidas para salvaguardar la zona y multas para quien no respete la playa». Además, añadía que «los informes del técnico de medio ambiente apuntan que no hay un desgaste ni deterioro por la presencia de animales en el arenal».

Héctor Piernavieja fue el encargado de marcar la posición de Podemos ante la proposición no de ley y de remarcar que «la conservación de este tipo de espacios de tanto valor ha quedado en un segundo plano para el gobierno regional al no sacarle rentabilidad».

En la misma línea se mostró la diputada popular Carmen Pérez García de la Mata, que insistió en que «el monumento natural sufre desde hace años un abandono evidente y palpable». Además, instó a los socialistas que «actúen que es lo que toca y se dejen de firmar planes que después no se cumplen». El PSOE también apoyó la iniciativa no sin antes aclarar que «se han llevado a cabo tareas de conservación en toda la zona y las que quedan pendientes del anterior plan no se han podido realizar por las restricciones presupuestarias», comentó el diputado Marcelino Torre.