La Junta aprueba la propuesta en la que el PP pide que se construya la senda de la Plata Vecinos de La Plata, esta semana con diputados del PP. / MARIETA IU le reprocha que es un «plagio» de la que la coalición presentó en febrero de 2015 y salió igualmente adelante por unanimidad J. F. GALÁN OVIEDO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:13

La Junta General del Principado aprobó ayer una proposición no de ley presentada por el PP en la que se insta al ejecutivo regional a construir una senda peatonal que una La Plata y San Miguel de Quiloño con Piedras Blancas. Pese a que salió adelante por unanimidad, la decisión no tiene carácter vinculante, por lo que no deja de ser una mera declaración de intenciones. De hecho, es la segunda vez que se aprueba una propuesta en el mismo sentido. El precedente se remonta a febrero de 2015, a iniciativa de IU y con idéntico resultado, unanimidad.

IU asegura que la del PP es una copia literal de la suya. «Esto es un acicate para Cristina Cifuentes, que si tuviese la misma capacidad para copiar como usted resolvería rápidamente su problema con el máster», señaló al respecto el diputado Ovidio Zapico.

Cotejando una y otra el único cambio que se aprecia es que mientras la del PP insta a la Junta General del Principado a proceder al «diseño y ejecución de una senda que discurra adyacente a la carretera AS-320 entre el Ventorrillo y el Pueblo de la Plata y que prolongue entre Piedras Blancas y Salinas que permita garantizar la seguridad vial de los viandantes», la de IU añadía que la senda se haga «con zahorra o material similar». Por lo demás, al margen de ligeras variaciones en su redacción son exactamente iguales tanto en la exposición de motivo como en los planteamiento y las conclusiones finales.

Tras la sesión, la diputada popular Carmen García De la Mata justificó la similitud en que ambos textos fueron facilitados a ambas formaciones por la Asociación de Vecinos de La Plata, parte de cuyos miembros siguieron el debate desde la tribuna de invitados. «Si la hemos traído es porque tres años después todo sigue igual. Lo que sucede es que se sienten frustrados por no haber hecho los deberes en este tema a pesar de controlar el Ayuntamiento de Castrillón», añadió.

600.000 euros

Según aseguró la alcaldesa, Yasmina Triguero, de IU, el proyecto para trazar la senda peatonal está sobre la mesa. Con un presupuesto «superior a los 600.000 euros, «solo depende de que el gobierno socialista se decida a ejecutarlo», lo que requiere que se le dote la correspondiente asignación presupuestaria. La senda tendría 943 metros de longitud y enlazaría ambas localidades con la de San Miguel de Quiloño, salvando el túnel del Ventorrillo, en la misma carretera de La Plata, y la línea ferroviaria que los cruza.