San Justo quiere abrir en las escuelas una muestra permanente de aperos de labranza

La Asociación de Vecinos de San Justo y Pastor quiere abrir una muestra permanente de utensilios de labranza en las escuelas. Así lo avanza el secretario de la entidad, Juan Luis Fernández Cayado, que anima a los vecinos a colaborar, pues cree que, al igual que ocurre en su caso, aún pueden conservar aperos de sus antepasados en casa. La intención es que las nuevas generaciones sepan que un gaxapu es un recipiente donde se lleva la piedra de afilar la siega; que el cornal es una correa para sujetar los animales al yugo y que el xobeu es una correa gruesa, fuerte y larga con que se ata el extremo anterior del carro al centro del yugo, entre otros.

«Hay jóvenes que no lo saben, que no han visto estos útiles y no están familiarizados con todos estos conceptos. Nos gustaría que estos utensilios con los que nuestros abuelos trabajaron el campo no se perdieran y vieran la luz en una exposición», señaló Cayado, que hace mención también al galipu, la medida de áridos o a los faroles.

También una biblioteca

No es el único proyecto que está ideando, pues entre sus planes está también abrir una biblioteca en la Casa de Maestros con todos los libros que se donan a la entidad.

Para todo ello, Fernández Cayado sostiene que solo necesita «la colaboración vecinal y el empeño de la junta directiva». En esta ocasión, el colectivo no necesita ayuda del Ayuntamiento, como sí se la ha solicitado para contar con un local social. Ahora, un vecino les deja una nave en Venta les Ranes, pero dispondrían de un terreno libre al lado de las escuelas. Los propios residentes están dispuestos a poner la mano de obra, pero piden ayuda al gobierno local para los materiales.