Juzgan al regente de un club de Carreño por tener trabajadoras sin estar de alta en la Seguridad Social La Fiscalía solicita que se condene al responsable del club 'Prendes' de Guimarán a 1 año y 6 meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores EFE Oviedo Miércoles, 20 septiembre 2017, 11:21

La Fiscalía solicita una pena de dieciocho meses de prisión para el regente de un club de alterne de Carreño por tener a siete mujeres trabajando sin darlas de alta en la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo, junto con miembros de la brigada de la policía judicial de Gijón, realizaron una visita al club 'Prendes', en Guimarán (Carreño), en la noche del 26 de mayo de 2016, en la que comprobaron que el establecimiento contaba con once trabajadores, de los que siete eran mujeres que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, una de ellas no tenía tampoco autorización administrativa para trabajar.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene al acusado a 1 año y 6 meses de prisión, así como al pago de una multa 1.920 euros.

La vista oral está señalada a las 10:30 horas de mañana en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.