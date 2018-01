Una lancha de angula se va a pique en el puerto de San Esteban de Pravia Maniobras de rescate de la lancha de angula en el puerto de San Esteban. / LVA Muros de Nalón Foro carga contra la grúa fija trasladada desde L'Arena después de que se tuviera que recurrir a una móvil para sacar del agua la embarcación C. R. SAN ESTEBAN. Miércoles, 17 enero 2018, 02:16

Un camión-grúa sacó ayer del agua una lancha de angula que, por motivos que se desconocen, se había hundido en el puerto de San Esteban de Pravia. El incidente sirvió para que Foro cargase contra la grúa fija que recientemente se ha trasladado desde L'Arena a San Esteban.

La diputada y portavoz de fomento en la Junta General, Carmen Fernández, criticó decisión del consejero de Infraestructuras, Fomento y Ordenación del territorio, Fernando Lastra, de cambiar de orilla el emplazamiento de una grúa destinada a sacar embarcaciones del mar a la tierra para realizar las labores de mantenimiento. «Lastra no puede obligar a pagar por sacar los barcos a los pescadores de San Esteban de Pravia para amortizar una grúa que nadie pedía (...). La medida es únicamente recaudatoria cuando no era necesario este servicio y cuando tanto pescadores profesionales como deportivos no lo demandaba», aseguró.

Pero, una vez hecho, la diputada prefirió centrarse en lo que aún se puede corregir o enderezar: el uso de la marina seca. «Lo importante ahora es asegurar el uso de la marina seca, por lo que se debe garantizar la posibilidad de sacar los barcos por la rampa sin necesidad de pagar, tal y como se viene haciendo tradicionalmente», defendió.

Recordó que en esta zona de marina seca se pretende habilitar un aparcamiento de caravanas. Reconoció la necesidad de contar con uno, pero matizó que «el adecuado no es precisamente en la marina seca, cuando esta ofrece un servicio irremplazable, por lo que consideramos que es una aberración cambiar el uso de la marina seca para estacionamiento de autocaravanas cuando no dispone de los servicios necesarios y ocasionaría problemas de tráfico».

En este sentido, Carmen Fernández recordó «la necesidad de dotar al aparcamiento de agua, electricidad y un fácil acceso a la zona que no dé lugar a problemas de tráfico por el pueblo. El parking para caravanas tiene su emplazamiento natural a la entrada del pueblo, donde es fácil acceder y acondicionar».