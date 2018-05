Lastra siembra la duda sobre la pasarela sobre el Nalón Una de las concentraciones para reclamar la pasarela sobre el Nalón. / MARIETA El consejero de Infraestructuras insiste en que «aún hay mucho que hablar» y que el compromiso es solo el de «unificar los proyectos técnicos existentes» S. GONZÁLEZ OVIEDO. Sábado, 26 mayo 2018, 00:05

El proyecto para construir una pasarela sobre el Nalón que una La Arena con San Esteban de Pravia parece no tener aún el consenso esperados por los concejos afectados y sus vecinos. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, insistía el pasado jueves en el Pleno de la Junta del Principado que «aún hay mucho que hablar sobre la pasarela» y apuntaba a que aún quedan muchos flecos sueltos sobre el proyecto y sus características, pero también sobre la administración competente a la hora de ejecutarlo.

Lastra respondía así a la pregunta de la diputada de Foro, Carmen Fernández, que interpelaba al socialista para conocer el presupuesto de la obra y los plazos de ejecución. «Dijo usted que el proyecto estaría listo en el primer trimestre del año. Estamos en mayo y quiero conocer los detalles del mismo si es que está realizado», puntualizó Fernández, que acusó al consejero de «mentir» a los alcaldes. Por su parte el socialista remarcó que «no vamos a ejecutar una actuación que esta pendiente de la adecuación de sus proyectos hasta que no estén acabados y podamos poner en marcha la licitación si es que esa es la decisión que se adopta».

Desde el gobierno regional se hizo hincapié en que se ha incluido una partida para el proyecto en el crédito extraordinario y que han tenido que «esperar a contar con financiación adecuada para poder abordar la adecuada unificación de los proyectos técnicos». A esto Carmen Fernández le recordó que es él, como responsable de Infraestructuras quien debe «articular la forma para conseguir el presupuesto para la realización de la obra. Es necesario conocer el compromiso del gobierno con los trabajos». A la vez que señaló que «usted y Javier Fernández engañaron a los alcaldes y con ellos a todos los vecinos. En este 2018 es evidente que la obra no se va a iniciar. En el proyecto de presupuestos presentados en la cámara no había partida ninguna para esta obra, no había tal compromiso».

Por su parte, Fernando Lastra negó haber llegado al acuerdo de ejecutar este año la pasarela sino que «se habló con los alcaldes de los dos concejos y allí vimos que había documentos técnicos hechos por partes y que se necesitaban tres meses para ponerle orden, y es lo que se está haciendo». En cuanto a las dudas sobre el proyecto final en si mismo, el consejero indicó que «en la propuesta se preveía que fuera una estructura móvil, que se abriera para permitir el transito de las embarcaciones en la ría y todo eso lleva a aclarar mecanismos de gestión para llevarlo a cabo».

Además, indicó que se habló de una estructura peatonal pero que habrá que dirimir si se trata de unas obras que debe ejecutar el Principado o buen si se trata de una instalación portuaria y por tanto compete al Estado. «Habrá que debatir si es una prioridad para darle partida en los presupuestos. Ahora solo nos comprometimos a unificar los proyectos», dijo Lastra a la diputada de Foro para cerrar el debate sobre la pasarela.