Laviana recoge media tonelada de comida para el Banco de Alimentos Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:31

Los vecinos de Laviana lograron reunir media tonelada de productos, que serán donados al Banco de Alimentos dentro de la gran campaña que la entidad organizó en todo el país el pasado fin de semana. No es el único evento solidario en el que colaboran este mes los miembros de la asociación de vecinos El Enlaze. La agrupación es una de las que apoya la recogida de juguetes que han organizado el club social Alcoa-Inespal y Cruz Roja Gozón. Aquellas personas que quieran colaborar podrán hacerlo hasta el próximo lunes, 11 de diciembre. La actividad, que lleva por título 'Sus derechos en juego', pretende recoger productos nuevos no bélicos y no sexistas. Además, piden que se donen alimentos típicos de la Navidad para quien menos tienen.