El Longboard Festival y las Fiestas del Túnel vuelven a unir fuerzas Público en la edición del año pasado del Longboard Festival. / MARIETA Ambos se celebrarán del jueves 26 al domingo 29 de julio cada uno con programa de conciertos propio y una semana después llegará el Surf, Music and Friends J. F. GALÁN SALINAS. Viernes, 6 abril 2018, 00:14

El Longboard Festival y las Fiestas del Túnel vuelven a unir fuerzas. Ambos se celebrarán de forma paralela, en las mismas fechas, del jueves 26 al domingo 29 de julio en sus escenarios habituales, el tramo de Pablo Laloux situado a la altura de El Espartal y el entorno del túnel que comunica Salinas con Arnao. Cada uno tendrá su propio programa de conciertos, y la idea es que los incluidos en el cartel del Long-board Festival concluyan en torno a la medianoche para que a partir de entonces la fiesta y la música se trasladen al otro extremo de Salinas. Una semana después llegará el Surf, Music and Friends, que en los últimos años se celebraba de forma paralela a las Fiestas del Túnel.

La edición número diecisiete del Longboard mantendrá su formato, con una zona lúdica con mercadillo, conciertos, puestos de comida y bebida y atracciones, entre ellas una ola para surf skate de veinticinco metros y una 'U' profesional, y competición deportiva de primer nivel, con muchos de los mejores 'longboarders' del mundo. Como novedad, el montante dedicado a premios será idéntico para las categorías masculina y femenina, 4.000 euros en total. Si el programa deportivo se mantiene abierto el musical ya está cerrado, con Real Straits, banda tributo a Dire Straits, como cabeza de cartel. Actuará el sábado, con Stayons y Alber Solo and The Firebirdblues como teloneros. El jueves subirán al escenario La Banda de la Tinto y Ciudad Bambú, el viernes Otus Scoop al mediodía y Durango y The Benturas por la noche para concluir el domingo con Pablo Valdés en sesión matinal.

El cartel de las Fiestas del Túnel aún no se ha desvelado. En cuanto al Surf Music and Friends, se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de agosto, completando así la semana grande de Salinas, impulsada por el surf y por todo lo que le rodea.