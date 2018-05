La ría maliaya, refugio de los jabalíes Captura de un vídeo grabado por un vecino en el que dos jabalíes atraviesan la ría de Villaviciosa. «Es un problema muy serio y no encontramos la forma de poder solucionarlo», apunta José Pedro Hurlé, de San Martín del Mar Los vecinos de la zona reclaman medidas para disminuir la población de suidos ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 24 mayo 2018, 00:11

La ría de Villaviciosa se ha convertido en el refugio perfecto para los jabalíes que en sus límites se encuentran a salvo de las escopetas de los cazadores al tratarse de una zona protegida. Su presencia se ha ido multiplicando con los años y en los últimos meses se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos de las parroquias cercanas que ven como día tras día sus terrenos amanecen destrozados. Un problema para el que, de momento, no ven solución. «Ya no sabemos qué hacer», afirman.

Ezequiel Bonhome pudo ver hace unos días cómo los animales campan a sus anchas por el estuario sin nada que los detenga. Era las siete de la mañana cuando su nieto creyó ver a un hombre que se acercaba corriendo desde la margen derecha. «¿Qué hace? Está loco», fue lo primero que le preguntó a su abuelo. No fue hasta que lo tuvieron a unos metros, cuando ambos se dieron cuenta de que en realidad no era un hombre sino un jabalí. «Tenía la cabeza blanca y era enorme. Pesaría más de cien kilos», recuerda este vecino de la zona de El Puntal.

El animal se tumbó a varios metros de la vivienda y no se movió hasta que el nieto de Bonhome fue a asustarlo. Entonces salió corriendo. «Me enteré por una vecina que fue hasta una vivienda que hay aquí cerca. Ella también lo vio ese día», explica. Por el momento, ya ha instalado una nueva barandilla en su casa para que no puedan entrar en su terreno. «Tengo miedo de que me destrocen la huerta», justifica.

Bonhome no ha sido el único en verlos en las últimas semanas. El vídeo de una jabalina corriendo por el estuario seguida de sus crías, hasta once contaron los vecinos, ha corrido como la pólvora en el concejo. Ésta no es la primera vez que las cámaras graban a los jabalíes corriendo por el estuario pero los residentes del entorno reconocen que su presencia ha ido en aumento, llegando a convertirse en un peligro. «Para los coches que circulan por la VV-5 puede llegar a ser un problema», apunta el residente.

Esta problemática ha comenzado a afectar a los vecinos de San Martín del Mar, una de las parroquias de la margen izquierda. En la última asamblea de la asociación de vecinos fueron muchos los que se quejaron de los destrozos que habían sufrido en sus fincas provocados por los suidos. «Es un problema muy grave y no encontramos la forma de poder solucionarlo», dice el presidente José Pedro Hurlé.

Los más afectados por los jabalíes están siendo los ganaderos que, a los daños que les provocan los animales en sus terrenos, tienen que sumar la «baja remuneración económica» que reciben por los mismos. Según Hurlé, en la última asamblea «los vecinos del barrio de Liñero han presentado múltiples escritos tanto a la consejería, como al coto de cazadores y al propio Ayuntamiento sin que hasta el momento obtuvieran respuesta al problema».

Reunión con el alcalde

Ante esta situación, los vecinos de San Martín del Mar han solicitado al alcalde, Alejandro Vega, una reunión para intentar poner freno a este problema. El regidor explica que la presencia de los jabalíes «no es nueva» y que los problemas vienen de lejos. «Hace un par de años se grabó un vídeo espectacular donde estaban segando y salían más de cuarenta jabalíes», recuerda.

Vega se ha comprometido a seguir demandado medidas extraordinarias a Desarrollo Rural, de la que depende esta materia, para controlar la superpoblación de suidos, al igual que ya han hecho desde la Federación de Asociaciones Vecinales. Por el momento, los animales parecen haber decidido asentarse en Villaviciosa. Su presencia se extiende desde el límite del concejo con Gijón hasta más allá de la ría.