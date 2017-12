Maricuela reivindica la unión de la izquierda para lograr desbancar al PP Víctor Simón, Maricuela y Alejandro Vega. / A. G.-O. La histórica socialista y «memoria viva de la Guerra Civil» presenta en la Casa del Pueblo de Villaviciosa su nuevo libro A. G.-O. VILLAVICIOSA. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:14

Ángeles Flórez Peón, más conocida como Maricuela, reivindicó ayer la unión de los partidos de izquierda para lograr desbancar al PP del Gobierno Central. Lo hizo durante la presentación de su último libro en la Casa del Pueblo de Villaviciosa.

La histórica socialista es «memoria viva de la Guerra Civil». Una de las pocas milicianas que quedan viva a día de hoy. Durante muchos años tuvo que vivir episodios duros que la llevaron al exilio: «Viví la república, la revolución y la guerra». Unos hechos que, como ella reconoce, le han marcado y se ven reflejados en sus ojos cuando habla.

Maricuela fue testigo, entre otras cosas, de «como sacaban a las presas de Oviedo para fusilarlas». Vivencias que, tiene muy claro, no quiere que se vuelvan a repetir. Por ello, insiste, «hay que enterarse de la historia. Creen que hablamos para hacer daño, pero es para que todo eso no se repita», asegura.

Maricuela es una firme defensora de la memoria histórica y no tiene problema en reconocer, allá donde va, la importancia de no olvidar lo que es historia de España: «Dicen que mientras hay memoria, no hay muerte».