El mejor arroz con leche casero, de Villaviciosa Una de las catas de los postres de arroz con leche presentados a concurso. / JAVIER PERUYERA María del Pilar Álvarez, del pueblo de Cazanes, triunfa en el festival de Cabranes. El premio profesional fue para la Sidrería Nava, de Gijón ELENA RODRÍGUEZ SANTOLAYA. Lunes, 14 mayo 2018, 00:37

La leche, de una vaca que haya pastado en el campo, «al natural» y, por tanto, no haya comido pienso. Limón, «algún licor, como anís o coñac» y, sobre todo, «paciencia y revolver mucho». Es parte de la receta de María del Pilar Álvarez, vecina del pueblo maliayo de Cazanes y que ayer se alzó con el primer premio del XXXIX Festival del Arroz con Leche de Cabranes, en el apartado popular. El año pasado se quedó a las puertas del 'oro', después de años presentándose y siempre llevándose alguna distinción. No obstante, en su casa ya conocen las mieles del éxito, pues su hijo, Rubén Cuesta, quedó primero cuando este encuentro gastronómico, de Interés Turístico Regional, cumplía veinticinco años de vida. «Estoy orgullosísima, no lo esperaba», decía muy contenta tras haber recibido su premio, de 300 euros y una réplica de la Junta General. El jurado valoró la presentación y, sobre todo, el sabor, la textura y el requemado.

En segundo y tercer lugar del apartado popular (en el que participaron 66 particulares) quedaron María Belén Fernández y Margarita Vallejo, ambas de Santolaya, aunque hubo hasta diez premios, que fueron para Patrocinio Rodríguez (La Llana), Rubén Cuesta (Cazanes), María del Mar Alonso (Bierces-Piloña), Elena Corrales (Santolaya), Chelo Velasco (Sendín), Luci Álvarez (Lugás) y Adrián Rouco (El Llanu).

En la categoría profesional, en la que tomaron parte dieciocho restaurantes, el triunfo se lo llevó la Sidrería Nava, de Gijón. Miguel Ángel Cadenas subía al escenario de la Plaza del Emigrante a recoger el galardón, un cuadro de Santos Monestina, miembro a su vez de la Cofradía del Arroz con Leche. Al igual de María del Pilar, el local lleva años participando y, en su caso, «haciendo podio», pero esta vez llegaron a lo más alto. «Lo hemos conseguido a base de paciencia, buenos productos y revolver mucho, sin parar y vigilando el postre». Hasta dos horas, como María Pilar, puede llevarles unos arroces con leche tan laureados.

Tras el pregón, Beatriz Rico animó a Rodrigo Cuevas a cantar 'Asturias, si yo pudiera'

Dos cofrades de Valencia

Fue la guinda a una intensa jornada que comenzó con el V Capítulo de la cofradía, con un desfile de 17 entidades homónimas de Asturias, España y la portuguesa Do Barco Ravelo por Santolaya, y en la que la Cofradía del Arroz con Leche, con 39 miembros, nombró a dos nuevos integrantes, ambos de Valencia: Cristina Sánchez Bacharach y Óscar Roa Vicent.

Pero si alguien contribuyó a animar el ambiente festivo cuando ya amenazaba lluvia fue, sin duda, la pregonera, la actriz asturiana Beatriz Rico. En una intervención llena de simpatía, reconoció que, de guaja, «reculaba ante el arroz con leche», porque le parecía raro eso de mezclar arroz, que comía en paella, con la leche. Hasta que un día, en casa de sus tíos, lo había y, al acercársele una de sus primas, le vino el aliento «dulce y fresco» del arroz con leche. «Me despertó un ansia arrocera, que no me quedó otra que meter el dedo. ¿Cómo me había perdido eso tan rico?».

Siempre ha creído que «para hacerlo como Dios manda tienes que ser asturiano». Confesó que le entraron las dudas un día que fue a visitar a Merche, una amiga de 70 años de Madrid, quien le dijo que el verdadero artífice de aquel arroz con leche tan bueno que estaba probando era su yerno Xabi, cocinero y vasco. «Muy bueno te salió para ser vasco», le dije y me susurró: «Me enseñaron en tu tierra, cabrona. Por tanto, se mantiene mi teoría», señaló, entre risas. Orgullosa de su tierra y pandereta en mano, animó al anterior pregonero, Rodrigo Cuevas, a subir al escenario y cantar 'Asturias, si yo pudiera', de Víctor Manuel. Otra de las protagonistas fue María José Hevia, 'Grano de Arroz de Oro', por contribuir a rescatar el traje de Cabranes, documentado ya en 1910.