Una mujer de 60 años pasa dos horas a la intemperie tras caer en un monte de Cabranes Los voluntarios descendieron por el monte para rescatar a la vecina. / PROTECCIÓN CIVIL CABRANES M. M. T. fue rescatada por los voluntarios de Protección Civil después de que un vecino oyera sus gritos de auxilio y diera la voz de alarma ALICIA G.-OVIES SANTOLAYA. Martes, 19 diciembre 2017, 09:52

Una vecina de Gijón, M. M. T., vivió el domingo uno de los mayores sustos de su vida. La mujer, de 60 años, intentaba coger unas flores cuando perdió el equilibrio y se precipitó por la ladera de un monte en Viñón, Cabranes, quedando enredada entre la maleza y los arbustos a una distancia de 25 metros del camino. La rápida actuación de los voluntarios de Protección Civil del concejo permitieron rescatarla sin daños graves, aunque fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para mayor seguridad.

Fue un vecino que paseaba por las cercanías del cementerio de Viñón, quien dio la voz de alarma. Al parecer, escuchó «unas voces de auxilio» y enseguida movilizó a un grupo de personas para intentar averiguar de dónde procedían. Una vez que localizaron a la mujer, y ante las dificultades para acceder a la zona dada la frondosa vegetación y el desnivel del terreno, decidieron dar aviso a Protección Civil, quien envió inmediatamente a cuatro voluntarios para el rescate.

Cuando llegaron, se encontraron a la mujer enredada entre la maleza y los arbustos en una zona de mucha pendiente. Ante esta situación, los voluntarios se ayudaron de una camilla tirada por una cuerda y de la colaboración de los vecinos para poder sacar a la mujer. Una actuación que les llevó más de cuarenta minutos. «No presentaba daños graves. Sí tenía varios rasguños y algunas heridas», explicó Julián Alonso, miembro del cuerpo. M. M. T. presentaba síntomas de hipotermia y de lo que más se quejaba era del frío por lo que decidieron enviarla al HUCA. Ese mismo día, ya regresó a su casa.

Se desconoce cuánto tiempo pudo llegar a estar atrapada, pues aunque le preguntaron «estaba un poco desorientada» y no pudo contestar con claridad. Aún así, los voluntarios calculan que la caída podría haberse producido sobre las cinco de la tarde, por lo que se barajó que pudo estar unas dos horas atrapada. Fue su rápida actuación y la presencia del vecino, lo que permitió no tener que hablar de una desgracia mayor. «Si este vecino no llega a escucharla, no sé si la hubieran encontrado», afirmó aliviado el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián.

Su marido fue a buscarla

El marido de la mujer también vivió momentos de angustia. Ambos son residentes en Gijón, donde tenían un restaurante, y acuden a Cabranes en vacaciones y los fines de semana. «Ahora vienen más porque están jubilados y tienen más tiempo», explicó el regidor. El hombre echó en falta a su pareja tras varias horas y decidió ir a buscarla al cementerio. Por suerte, cuando llegó allí los voluntarios de Protección Civil ya la habían rescatado y estaba siendo asistida por los sanitarios.