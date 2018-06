Muros, condenado a indemnizar con 195.500 a la propiedad de un finca Una sentencia judicial resuelve que las restricciones impuestas a la edificabilidad exceden los límites legales J. F. G. MUROS DE NALÓN. Miércoles, 6 junio 2018, 00:09

El Ayuntamiento de Muros de Nalón ha sido condenado a abonar 190.500 euros a los propietarios de una finca de Ladreo a los que limitó de forma contraria a derecho la edificabilidad de una finca anexa a un inmueble incluido en el catálogo urbanístico del concejo y en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Tal cantidad supone el 10% del presupuesto municipal, 1,9 millones de euros, y es superior a la partida dedicada a inversión, 153.000 euros. El pago ya ha sido satisfecho con cargo a la partida de transferencias corrientes.

La sentencia admite parcialmente la demanda por responsabilidad interpuesta por la propiedad. El Ayuntamiento sostiene que las restricciones a la edificabilidad de la finca fueron impuestas por las normas subsidiarias de 1996, no por el Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de 2011, que califica de agotada su edificabilidad con el fin de preservar el edificio catalogado así como su entorno. En todo caso, la sentencia resuelve, en esencia, que la administración no ha abonado a la propiedad la compensación a la que tiene derecho por el cambio de catalogación de la referida, que pasó de ser edificable a no edificable.

La sentencia y el posterior abono de los 190.500 euros pone punto final a un pleito abierto en 2012.