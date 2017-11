Las obras de la playa de Bañugues se aplazan al primer trimestre de 2018

Demarcación de Costas aplaza hasta el primer trimestre del año las obras de mejora de la playa de Bañugues, anunciadas tras finalizar la temporada estival. Según explicaron desde esta delegación del Ministerio de Medio Ambiente, la razón de este aplazamiento no es otra que la estimación de que «ahora, en esta época del año, no son urgentes al estar fuera de la temporada estival». No obstante, las mismas fuentes confirmaron que el proyecto está finalizado y que ahora solo resta la contratación de los trabajos. Estas actuaciones disponen de un plazo de ejecución de cuatro meses. El plan diseñado consistirá en una serie de actuaciones, destinadas a generar una serie de defensas frente a las mareas. Entre otras, se incluye la construcción de un muroDe esta manera, se permitirá ampliar en 265 metros cuadrados la superficie de arena y la construcción de un tramo de senda de uso público que dará acceso al arenal. El motivo de esta mejora obedece al mal estado en el que se encuentra este espacio y que supone un riesgo, sobre todo, para los usuarios de la playa.

Con esta inversión, Costas completará la primera fase de su acondicionamiento medioambiental en el entorno del arenal.