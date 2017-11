Las obras de la playa de Bañugues seaplazan al primertrimestre de 2018

Demarcación de Costas aplaza hasta el primer trimestre del año las obras de mejora de la playa de Bañugues, anunciadas tras finalizar la temporada estival. Según explicaron desde esta delegación del Ministerio de Medio Ambiente, la razón de este aplazamiento no es otra que la estimación de que «ahora, en esta época del año, no son urgentes al estar fuera de la temporada estival». No obstante, las mismas fuentes confirmaron que el proyecto está finalizado y que ahora solo resta la contratación de los trabajos. Estas actuaciones disponen de un plazo de ejecución de cuatro meses.