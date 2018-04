Once bandas de seis países se citan este verano en la cuarta edición del Stonefest

Once bandas nacionales e internacionales, repartidas en dos días, actuarán este verano en la cuarta edición del Stonefest de Piedras Blancas, que se celebra durante las fiestas de la localidad en el parque de La Libertad. Los organizadores hicieron público el elenco de grupos que pasarán por el escenario los días 29 y 30 de junio.

El viernes 29 está previsto que actúen Planet of Zeus (Grecia), Troubled Horse (Suecia), Rosy Finch (España), Solar Corona (Portugal) y Holy Mushroom (España). El relevo lo darán en la jornada del sábado los franceses Glowsun, Crippled Blanc Phoenix (Reino Unido), Púrpura (España), Earth Drive (Portugal), Wet Cactus (España) y Breaking Dawn of the Blue Nebula (España).

Todas las actuaciones serán gratuitas y el festival contará con su propia barra de bar que ayudará a los organizadores con el montaje del evento, que está estudiando la posibilidad de instalar una carpa en el parque ante la posibilidad de lluvia. Los dos días los conciertos empezarán a las nueve de la noche y se prolongarán durante la madrugada.

De manera paralela, Festejos está ya trabajando en la programación, que volverá a incluir la actuación de importantes orquestas de renombre, así como el mercadillo medieval y actividades culturales y deportivas paralelas. Mientras, se está realizando también el programa de la Feria de San Isidro, que tendrá lugar el segundo fin de semana de mayo y que congregará a hortelanos y artesanos en Piedras Blancas, que a su vez será el escenario del tradicional desfile de carrozas.