La oposición tilda de «desastrosa» la gestión del contrato de la Mina de Arnao

El PP y el PSOE de Castrillón coinciden en tildar de «desastrosa» la gestión del contrato de la Mina de Arnao, que ha obligado a cerrar, al menos una semana más, el museo. Ambos grupos de la oposición critican la falta de previsión del equipo de gobierno de IU e insisten en que «se trata de una falta de previsión muy grande».

Los grupos rechazan culpar del retraso a la actual Ley de contratos y recalcan que «este contrato se sabía que culminaba podrían haber tenido listos los pliegos antes». El portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, afirmaba ayer que «no han sido capaces de licitar de nuevo la gestión, y parece que la va a asumir directamente el Ayuntamiento, pero con restricciones, y todo ello cuando comienza la temporada alta».

Por su parte, el PSOE hace hincapié en la época del año en la que se produce el cierre. «Estamos justo en plena época de excursiones y de visitas guiadas y justo ahora lo cierran. Tenían prorrogado el contrato y se firmó un contrato menor precisamente para que esto no pasara pero su falta de previsión ha hecho que no se pueda evitar el cierre», indicó Javier González.

Los socialistas insisten en que «se trata de uno de los emblemas turísticos más importantes por lo que lo que está pasando es una auténtica locura», puntualizó González, que también añadió que «el equipo técnico municipal está trabajando muy bien por lo que el problema está en la falta de organización de IU». El PSOE aprovechó la coyuntura para reclamar la remunicipalización del servicio. «Ahora que será el Ayuntamiento quien deba hacerse cargo de la atención y de las visitas podría aprovecharse para remunicipalizarlo. Se está estudiando recuperar algunos servicios y este parece el más sencillo de ejecutar».

Además, volvieron a pedir que se cree la plaza de Técnico de Patrimonio Cultural y deje de hacerse a través de una asistencia técnica. «Se está viendo que es necesaria por lo que ya no hay excusas para no convocarla de manera abierta», indicó González, a la vez que también criticó la demora en otro de los principales proyectos del área, las excavaciones del Castillo Gauzón. «Tenemos un técnico que dirige ambos y todos empiezan tarde por problemas con la licitación, apurando ahora las campañas. Debería haber más transparencia. Eso no se puede consentir, el equipo de gobierno no está haciendo bien su trabajo», recalcó el portavoz del PSOE.