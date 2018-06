La orquesta que levantó polémica en Avilés, actuará en Piedras Blancas Un momento de la actuación de Funçao Publika en las pasadas fiestas de Antroxu de Avilés. / LVA Funçao Publika fue cuestionada en febrero por desplegar una coreografía que algunos sectores tacharon de «sexista y denigrante para la mujer» J. F. GALÁN PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 4 junio 2018, 02:27

La orquesta portuguesa Funçao Públika amenizará la verbena que el próximo día 29 abrirá las fiestas de Piedras Blancas. Es la misma cuya actuación el pasado febrero en Avilés con motivo de las fiestas de Antroxu generó un notable revuelo al tildarse su espectáculo desde algunos sectores como «machista, sexista y denigrante para la mujer». Al hilo, Somos, Izquierda Unida -partido de gobierno en Castrillón- y Ganemos llegaron a presentar una moción en la que solicitaron que «no se contraten espectáculos culturales que fomenten la discriminación, las actitudes sexistas y la cultura de la violación en nuestra ciudad». Sus críticas se dirigieron al papel que desempeñaron las cantantes y bailarinas de la orquesta, ligeras de ropa pese a que la noche no invitaba y con una coreografía que a su juicio las relegaba al papel de «exhibir su cuerpo».

En muchos momentos del espectáculo, añadieron, «su misión no era cantar o bailar, era otra». Se referían especialmente a una escena concreta en la que tres bailarinas que pedaleaban sobre bicicletas estáticas posaron sus rodillas sobre el sillín y sus manos sobre el manillar, adoptando una postura sensual, con las posaderas de cara al público, «mientras un cantante hacía comentarios babosos. Fue el culmen, la imagen de un patriarcado rancio», recogieron los tres partidos en la moción. También aludieron a los comentarios «babosos» que, desde su óptica, realizó un intérprete masculino, que en el momento descrito «animaba al público a sacar fotos y grabar vídeo».

La orquesta atribuyó tales críticas a «una visión deformada de la realidad. No hubo nada que no se viese en otras partes, incluso en espectáculos de primera línea internacional. Simplemente fue un show musical adornado con una coreografía con momentos sensuales que ya hemos desplegado en muchos lugares sin que hubiese la menor queja. No hay ninguna orientación sexista ni provocadora. Si alguien se disgustó que nos perdone, pero no tenemos ningún ánimo de ofender a nadie», manifestó un portavoz de Funçao Públika.

En el cartel de las fiestas de Piedras Blancas, que se prolongarán hasta el día 2, también figuran la popular banda argentina de música tropical Ráfaga, el Grupo Tekila y la orquesta París de Noia, entre otras.