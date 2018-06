«Me parece que hay mucha paja en la literatura actual» El escritor Antonio Roble, en la plaza José Caveda y Nava. / A. G.-O. «Las pasiones y las vivencias siguen siendo las mismas que en los años sesenta. Es el ser humano con todas sus debilidades» Antonio Roble Pintor y escritor maliayo ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Martes, 26 junio 2018, 00:16

El pintor y escritor maliayo Antonio Roble ha vuelto a plasmar en su novela 'El silencio de las jaras' los límites del ser humano. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre por amor y celos? Se trata de una historia enmarcada en un pequeño valle de Guadalajara que, en palabras de su editor, «es de sus mejores trabajos». Con un estilo ágil y sencillo, pero alejado de las grandes novelas actuales, intenta plasmar cómo, a pesar del paso de los años, los sentimientos siguen siendo los mismos.

-¿Qué va a encontrar el lector en esta nueva novela?

-Es la historia de un pastor un poco frustrado que se enamora de una campesina, que no le corresponde. Él, por celos, acaba asesinando al médico y eso convulsiona a todo el pueblo. Está ambientada en una pequeño valle de Guadalajara de los años sesenta. Hablo de cómo eran las mujeres en aquella época, del pregonero, de las tormentas tan habituales en Castilla...

-El libro incluye también dos relatos cortos.

-Sí. El primero es 'El enigma de Osiris' y está basado en la época de Seti I. Trata de la diferencia de clases a través de la historia de amor de la hija del faraón con un sirviente. La segunda, narra un secuestro en una granja. Los padres son asesinados y los hermanos para buscarlo piden la ayuda de un guía navajo. Esta me costó escribirla, tuve que estar con el diccionario navajo al lado porque introduzco muchos vocablos.

-¿El proceso de escritura es muy largo?

-Tengo una facilidad asombrosa tanto para escribir como para pintar. Cuando me pongo, me encierro, me pongo música y no quiero que nadie me moleste.

-¿Cómo definiría su estilo?

-Es breve y conciso. Mis novelas son ágiles, rápidas y con contenido. No creo que haya que dar tantas vueltas para describir un café.

-Compagina la escritura con la pintura. ¿Se plantea hacer una exposición pronto?

-La verdad es que sí. Hay mucha gente que me pregunta cuándo hago una y no lo descarto. Voy compaginando las dos cosas, según lo que me apetezca hacer ese día.

-¿Qué hay de usted en sus novelas?

-Las connotaciones de las vivencias, aunque la mayoría de las historias son inventadas. En este caso, por ejemplo, han pasado los años pero puedo recorrer mentalmente cada rincón del valle. Entrar allí era como entrar a otro mundo.

-¿Ha cambiado mucho aquella sociedad respecto al día de hoy?

-Las vivencias y las pasiones siguen siendo las mismas. Es el ser humano con todas sus debilidades. Sigue habiendo celos, amor, odio. Antes podían justificarse ciertas situaciones por la falta de información, pero ahora nos sobra y siguen pasando.

-¿Cómo valora la literatura actual, los 'best seller'?

-De vez en cuando sale alguna obra buena. Dentro de mi modesto entender, no me gusta. Encuentro que hay mucha paja en la literatura actual. Se hacen obras de más de 500 páginas que podrían contarse en cien. Hace poco leí 'Patria' y me desilusionó, esperaba algo mucho más concreto.

-¿Tiene algún proyecto en mente?

-Estoy pensando en hacer alguna novela más larga, pero no me convence del todo la idea. Como digo, me gustan las historias breves y concisas.

-¿Qué libros se llevaría a una isla desierta?

-Lo tengo muy claro. 'La isla del tesoro' Robert Louis Stevenson, y 'El lazarillo de Tormes'.