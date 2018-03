El plan de choque de limpieza de fincas cumple con sus objetivos La finca de la avenida de Galicia de Piedras Blancas es una de las pendientes de limpiar. / PATRICIA BREGÓN Los propietarios llevan a cabo el saneamiento de los terrenos tras la petición municipal, a excepción de las de Coto Carcedo y avenida de Galicia en Piedras Blancas S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 19 marzo 2018, 00:45

El plan de choque de limpieza de fincas iniciado por el Ayuntamiento en noviembre ha cumplido con sus objetivos. Los propietarios a los que el Consistorio ha requerido el saneamiento de sus parcelas han respondido a la petición, acabando así con los problemas de limpieza y salubridad que habían generado numerosas quejas de los vecinos colindantes.

El equipo de la Oficina Técnica ha informado durante estos meses a decenas de particulares y empresas sobre la obligatoriedad que tienen de mantener en buenas condiciones sus terrenos. «Estamos muy contentos, cada semana firmo algún archivo de los expedientes porque ya se han limpiado. Muchos lo hacen antes de que acabe el plazo que les damos», indicó la alcaldesa, Yasmina Triguero, que si bien matizó que «nos quedan pendientes dos, la de Coto Carcedo de la calle Picu Urriellu y la de la avenida de Galicia de Piedras Blancas».

Estas dos tienen la particularidad de que son propiedad de entidades en liquidación o en concurso de acreedores por lo que no se ha conseguido que los responsables ejecuten las medidas solicitadas. «Al final tendremos que hacerlo desde el Ayuntamiento por la vía subsidiaria y luego reclamarles el dinero», señaló la alcaldesa, que lamentó no contar con la colaboración, «les hemos escrito, pero no nos han respondido nada».

Por otro lado, los próximos días se llevarán a cabo nuevas notificaciones para cerrar ya el plan de choque. «La verdad es que todos se han sumado a la iniciativa, incluso entidades bancarias. Ha sido mucho trabajo para la oficina, pero ha dado sus frutos. Siempre hay cosas que mejorar, no estaría de más que la limpieza la llevaran a cabo los propietarios de los terrenos sin tener que mediar nosotros abriéndoles expedientes», puntualizó Yasmina Triguero.