La plaza del jefe de Policía de Gozón, en el punto de mira El alcalde dice estar «harto» de insinuaciones acerca de que el puesto, al que optan 15 aspirantes, está dado. «Reto a que lo demuestren», advierte PEPE G.-PUMARINO LUANCO. Martes, 28 noviembre 2017, 00:22

La convocatoria para cubrir la plaza de Inspector Jefe con carácter de interinidad de la Policía Local de Gozón está siendo objeto de una fuerte polémica. Tanto es así, que el alcalde, Jorge Suárez, no pudo por menos que salir al paso de los incesantes comentarios y rumores que la rodean y a la que optarán un total de quince aspirantes. Manifestó estar «harto» de que hasta sus oídos lleguen a diario criticas y comentarios respecto a esta convocatoria: «Desde que en el mes de agosto se publicaron las bases, solo recibo rumores sobre que esta plaza ya esta dada sin someterse a la prueba y la calificación de un tribunal. Así parece que lo afirmó un jefe de la Policía Local de un municipio del entorno de este concejo y yo lo reto a que se identifique y diga esto ante los tribunales. No voy a admitir que nadie ponga en entredicho ni me señale como un presunto prevaricador», afirmó.

El foco de esta polémica parece estar en las bases que rigen la convocatoria -que, según algunas fuentes tiene un fuerte componente práctico, más difícil de evaluar- y la composición del tribunal, para la que ha habido un buen número de rechazos a formar parte. En este último caso, Suárez explicó que la primera institución a laque se dirigió para presidirlo fue la Escuela de Seguridad Pública del Principado. «Solicité a dos de sus instructores y no quisieron venir a Gozón». Además, según dijo, «también declinaron esta petición las Policías Locales de Avilés, Gijón, Siero y también de la Administración regional. De todos ellos lo único que conseguí fue un silencio y disculpas».

En cualquier caso, invitó a que todos los interesados en formular algún tipo de queja o denuncia lo hagan en el plazo abierto desde el viernes y que durará veinte días. «Este es el conducto legal recogido por la ley y si alguien tiene algo que decir, que lo haga ahora».

Detalló que el tribunal estará presidido por el secretario municipal, que tendrá como suplente al de Corvera, y como vocales, la jefa y subjefa de Provincial de Tráfico. También lo integrarán un intendente de la Policía Local de Oviedo, un inspector de la Policía Local de Langreo y el interventor del Ayuntamiento de Gozón, entre otros. «Están garantizados los méritos, la igualdad y la capacidad para juzgar a los aspirantes sin lugar a dudas y estoy seguro de que se cumplirá la legalidad en todo lo que rodea a esta convocatoria», subrayó.

Tras su publicación en el BOPA, las primeras pruebas de selección se efectuarán el día 18 de diciembre. Éstas serán teóricas y prácticas. Se plantearán cuatro supuestos relacionados con el temario y con las funciones que tendrán que desempeñar en el puesto de trabajo. Asimismo, habrá una prueba psicotécnica en la que el tribunal valorará las actitudes y rasgos de personalidad. Además, los aspirantes deberán someterse a una entrevista personal y un reconocimiento médico.

Finalizada la oposición, los que la hayan superado deberán someterse a la evaluación de los méritos acreditados por cada uno de ellos. La titulación exigida para optar a este puesto de trabajo es estar en posesión de un grado o diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalentes. La situación laboral será como funcionario interino. Estos son los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y que el alcalde asegura que cumplen con «toda la legalidad que se requiere para el puesto».