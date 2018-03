La Policía Local busca al autor de un ataque con balines de plástico en Las Vegas La alerta la dio un conductor que sufrió las consecuencias del lanzamiento mientras circulaba por la avenida Principado S. GONZÁLEZ LAS VEGAS. Jueves, 29 marzo 2018, 00:14

La Policía Local busca al autor de un ataque con balines de plástico en Las Vegas. Los hechos tuvieron lugar ayer en la avenida Principado, a la altura del número 10. La víctima se encontraba en el interior de su vehículo, hizo una parada al estar el semáforo que regula la vía en rojo, y en ese instante sintió el impacto de un balín de plástico.

No logró ver a su atacante pero no dudó en ponerlo en conocimiento de la Policía Local de Corvera, que se personó en el lugar de los hechos. Desde entonces han emprendido la búsqueda del atacante, del que desconocen la identidad. Tampoco se sabe desde dónde pudo disparar el autor de los hechos. El conductor no llegó a sufrir heridas fruto del disparo, que podría estar haciéndose con una pistola de aire comprimido.

Este no ha sido su único ataque, sino el último conocido. Los agentes de la Policía Local llevan tras él varios días, ya que no ha sido esta su única agresión, aunque se esconde y no han logrado captarle en el instante adecuado. Las patrullas han pedido la colaboración vecinal para que informen si son víctimas de este tipo de situaciones o bien si ven algo raro o sospechoso que les pueda ayudar con la búsqueda.