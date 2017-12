Presentan un libro sobre Ángeles Flórez Peón, una de las últimas milicianas vivas

Ángeles Flórez Peón, más conocida como 'Maricuela' -nombre que adoptó de una obra teatral que interpretó- es una de las últimas milicianas que quedan vivas a día de hoy. A sus 98 años, la histórica militante del PSOE aún recuerda cómo vivió la Guerra Civil y se considera «muy demócrata, socialista y creyente», como afirmó hace un par de meses cuando recibió el premio Pozo Fortuna.

La casa del pueblo de Villaviciosa acogerá mañana la presentación de un libro sobre su vida. El acto estará dirigido por el actual alcalde del municipio, Alejandro Vega. También intervendrán el secretario de memoria histórica de la comisión ejecutiva de Villaviciosa, así como varios miembros del equipo de gobierno de Villaviciosa y de la ejecutiva maliaya. El acto comenzará a las 19.30 horas.

'Maricuela' es una de las figuras más conocidas y respetadas de la Guerra Civil. Fue encarcelada, pasó por un Consejo de Guerra y tuvo que exiliarse. «A mí me interesa que se sepa todo lo que pasó para que no vuelva a repetirse, eso es lo que me interesa», aseguró Flórez. Es, además, una de las más fieles defensoras de la memoria histórica porque «la defensa de la libertad y la democracia costó muchas vidas», dijo.