El Principado afirma que no hay fecha para la reapertura de la ría maliaya al marisqueo La consejera dice que hay contaminación a pesar de haber gastado 10 millones en mejorar el saneamiento y repoblado el estuario con un millón de almejas AICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 29 junio 2018, 00:23

Siete años han pasado desde que se tomase la decisión de cerrar la ría de Villaviciosa al marisqueo por la alta presencia de la bacteria e-coli en los moluscos. Desde entonces, el Principado «ha invertido más de diez millones de euros en obras de saneamiento en la margen derecha y se han plantado más de 1,2 millones de almejas para su repoblación». Medidas que parecen no haber tenido el resultado esperado. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, reconoció ayer en el Pleno de la Junta General del Principado que no existe una fecha concreta para volver a autorizar la labor de los mariscadores. Según explicó, esta situación se debe a que siguen incumpliéndose los parámetros de contaminación establecidos, los cuales tienen un evolución errática y aumentan considerablemente en los meses de verano.

La consejera respondió así a una pregunta del diputado de Ciudadanos, Nicanor García, y le indicó que desde su departamento se han llevado a cabo numerosas actuaciones en los últimos años, como la creación del Foro de la ría, pero que le señaló que ella no es la más acertada para contestar a cuándo volverá a abrirse el estuario. «Igual debería haber hecho esta pregunta a sus responsables. Cuando en 2011 se cerró la ría, el PSOE no estaba en el gobierno. No sé si entonces calcularon que en 2018 seguiría cerrada», afirmó.

Desde Ciudadanos, García criticó la falta de coordinación entre las consejerías de Desarrollo Rural e Infraestructuras, ambas responsables de este ámbito de actuación. «Las soluciones que se están tomando en materia de saneamiento no van acompasadas con los esfuerzos que se están haciendo desde su consejería. Eso nos mete en un problema», criticó. El diputado recordó que en 2011 había dados de alta más de treinta mariscadores de los que, en la actualidad, por jubilación o abandono, «solo quedan diez», afirmó.

La ría de Villaviciosa está considerada Reserva Natural parcial, zona de especial protección para las aves y humedal de importancia internacional. «Tener ocho kilómetros de estuario en este estado es un lujo que no nos podemos permitir», dijo García, quien explicó que, tras hablar con los vecinos, «estos calculan que la reapertura al marisqueo pueda tardar ocho años en hacerse realidad».