El PP propone una inversión conjunta para el saneamiento

El PP propuso esta semana en la Comisión de Urbanismo que, en la reunión que tiene pendiente de mantener la alcaldesa con el consejero de Fomento, proponga un convenio de financiación conjunta para completar del saneamiento de las parroquias de Pillarno y Quiloño.

«El Principado no puede desentenderse de completar el saneamiento integral de estas parroquias, y, a nuestro juicio, tendría que asumirlo en las zonas y localidades a los que no ha llegado, mientras el Ayuntamiento debería atender principalmente a instalar los colectores terciarios de proximidad a las viviendas que quedan más distantes de los colectores instalados», explicó ayer el portavoz popular Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, que propone que para ello desde el Consistorio se use una parte del anexo de inversiones contemplado en el contrato con la empresa Aqualia.