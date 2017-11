«Para publicar un libro o ganas un premio o haces 'crowfunding'» Pilar Tuero, a la derecha, en su última presentación. / E. C. Pilar Tuero EscritoraLa escritora maliaya presenta hoy 'El Silencio de las Medusas', «una historia con la que la gente se va a identificar» ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:22

Una historia sobre el crecimiento personal con la que cualquier persona podría sentirse identificada. La escritora maliaya Pilar Tuero da el salto a la novela con una obra que mantiene la base de los microrrelatos que publicó el pasado año y que supusieron su inclusión en el mundo de la literatura. 'El Silencio de las Medusas' (Tandaia, 2017) será presentado hoy, a las 19.30 horas, en la Fundación Cardín de Villaviciosa.

-¿Qué se encuentra el lector en 'El Silencio de las Medusas'?

-Es una historia muy sencilla, fácil de leer y con la que la gente se va a identificar. Es una obra sobre la infancia y el perdón, sobre cómo las cosas te marcan cuando eres niño, cuestiones que te acaban convirtiendo en la persona que eres. La capacidad de echar la vista atrás y la importancia del perdón.

-¿Qué le ha llevado a pasar de los microrrelatos a la novela?

-Era una obra que ya tenía escrita. La presenté al concurso de la editorial Tandaia y, aunque no lo gané, me propusieron publicarla. Y no lo dudé. Fue una casualidad, no me lo esperaba.

-¿Rompe totalmente con su primera obra, 'Primavera y otras estaciones'?

-No, sigue un poco la herencia de los microrrelatos. Son capítulos muy cortos. No superan las dos páginas y media. Me gusta contar muchas cosas en poco espacio. Todas esas históricas terminan con una reflexión, con una frase resumen.

-¿Es de las que se pasa horas delante de un folio en blanco esperando la inspiración?

-La verdad que tengo mucha fluidez al escribir. Soy más del primer impulso. Se me suelen ocurrir muchas ideas, ya sea mientras estoy trabajando, caminando o antes de dormir. Suelo tardar más en las revisiones cuando ya está escrito. Le doy vueltas sobre si está bien o no.

-Dicen que cada vez es más complicado publicar un libro.

-Sí, hay que tener suerte. Ahora es muy habitual que las editoriales hagan 'crowdfunding'. Se trata de vender un número concreto de libros por adelantado para que éste pueda ser editado. Es un sistema que funciona para cualquiera que tenga una idea. Ahora mismo o ganas un premio o haces esto.

-¿Usted es más del libro en papel o del ebook?

-Del papel, aunque a veces también leo en ebook. Este libro se podrá leer en los dos formatos. Pero a mí me gusta ver la portada, tocarlo, olerlo... No hay comparación, son dos cosas totalmente distintas.

-¿Tiene pensada ya su próxima obra?

-Sí, es una novela en base a relatos cortos. En principio está acabada, pero no cerrada. Todavía tiene que cocerse. Con el tiempo, decidiré si añado o quito algún capítulo. Y luego ya se verá si la publico o no.

-Hoy presenta la novela en la Fundación Cardín.

-Ya he realizado varias presentaciones en Oviedo, pero hacerlo en Villaviciosa es distinto. Es la villa, micasa, una gran responsabilidad.