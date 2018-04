Dos puntos urbanísticos tensan el Pleno, que acaba con insultos y amenazas Sara Paz e Iván Fernández se enzarzan en una discusión derivada de la pregunta de la primera sobre las supuestas infracciones de Edita Varela S. G. NUBLEDO. Miércoles, 25 abril 2018, 00:08

Dos puntos urbanísticos, uno de ellos previsto en el orden del día y otro planteado en el turno de ruegos y preguntas, tensaron ayer el Pleno de Corvera, que acabó entre reproches, insultos y amenazas vertidos entre PSOE e IU. La disputa, que enfrentó sobre manera a la portavoz de IU, Sara Paz, y al alcalde, Iván Fernández, se recrudeció al preguntar la primera sobre el expediente de las supuestas irregularidades de Edita Varela.

Paz instó al equipo de gobierno a dar una respuesta formal a su recurso de reposición contra el archivo del expediente, que ha anunciado que llevará a los juzgados si se desestima, y acabó con la edil sentada entre el público. «Se rieron de mí y no me dieron respuesta a la pregunta. Se me emplaza al siguiente Pleno. Es una vergüenza, se saltan el reglamento municipal como quieren. Llamé cacique al alcalde porque hace lo que quiere y como quiere», admite Paz, que a su vez denuncia que «toda la bancada socialista se rió de mi por lo que les dije que tenía para todos».

En el otro lado del rifirrafe, los socialistas denunciaron amenazadas por parte de la edil. «Queremos un debate normal, sin llegar a la violencia que se vivió en el Pleno. No estamos dispuestos a tolerar esta situación y esperamos que las amenazas sean solo fruto del calentón del momento», indicó el alcalde, Iván Fernández.