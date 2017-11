Radical oposición en Perlora a la habilitación de un carril bici en el paseo marítimo Consideran esta opción como innecesaria dada la orografía de Candás y defienden que se mantenga el doble sentido de la circulación P. G.-PUMARINO Perlora. Domingo, 26 noviembre 2017, 01:08

El vecindario de Perlora se opone de manera rotunda a la habilitación de un carril bici en el paseo marítimo. Así lo manifestaron este sábado a este periódico tanto la asociación Río Espasa, como un buen número de residentes en esta parroquia.

Las diferentes razones que motivan este rechazo no son otras que la defensa de que se trata de la vía de comunicaciones más importante con la vecinal capital del concejo y quieren que mantenga la doble circulación de vehículos. En cuanto al carril bici, consideran que el uso de este medio de transporte «es muy escaso especialmente en Candás dada su orografía que no es como la de otras localidades que son prácticamente llanas», señaló el portavoz vecinal, José Félix Caballero. Una opinión avalada por la mayoría de los residentes en la pedanía que no dudaron ya en que se oyeran sus voces. Entre las que no faltan la ausencia de ciclistas en el casco urbano como prueba de su rechazo. También advierten que, de cerrar al tráfico un sentido de la circulación como plantea el Ayuntamiento, se volvería a repetir las mismas experiencias anteriores en las que los principales afectados fueron los comerciantes de Candás. «Cuando obligaron a desviar el tráfico rodado por la ronda la mayor parte de la gente se desplazó hasta Luanco para hacer las compras, solo por la facilidad que ofrecen la tiendas de alimentación para estacionar», dijeron.