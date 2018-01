Somos rechaza los motivos para no utilizar los chalecos antibalas de la Policía Local

Somos Corvera rechazó ayer los motivos esgrimidos por el gobierno local para no hacer uso, hasta el momento, de los chalecos antibalas de la Policía Local. Desde el Ayuntamiento se explicó que «están incompletos porque faltan las fundas exteriores identificativas». Mientras que el portavoz de Somos, Rogelio Crespo, recalcaba ayer que «este no es motivo de peso para no dotar de este elemento de seguridad a los agentes».

El edil señala que «podrían utilizarse encima del polo del uniforme y bajo los abrigos que portan estos días de invierno. De esta manera están identificados y a la vez seguros. Hasta ahora Corvera es un municipio seguro pero si pasa algo es mejor que estén cubiertos».

Por otro lado, Rogelio Crespo rechazó las acusaciones de Iván Fernández sobre los agentes y el propio grupo municipal. «Me parece increíble que para él un tema como la seguridad de los agentes de la Policía Local sea un tema baladí. Espero que no esté esperando a darles los chalecos a hacerse la foto porque eso si sería de verdad reprochable», recalcó el concejal.