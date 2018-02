El PP rechaza el proyecto de construcción de viviendas sociales en Coto Carcedo

El grupo municipal del PP en Castrillón rechazó ayer el proyecto de construcción de viviendas sociales en Coto Carcedo, que se encuentra en estos momentos en estudio por parte del Ayuntamiento y del Principado. Los populares insisten en que no es la mejor solución a los problemas de vivienda del concejo y abogan por mejorar este aspecto a través de otras vías.

El portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones explicó que «estamos en desacuerdo con la construcción de unas viviendas, escasas siempre, y con criterios de adjudicación a veces dudosos y opacos». El concejal insiste en que la mejor solución pasa por «las ayudas directas a la compra o alquiler de viviendas en función de la renta».

Además, apuntan a una segunda razón por la que el proyecto debería paralizarse ya que «en el caso concreto de Coto Carcedo es una localidad que no tiene resueltos sus accesos y ésta infradotada de equipamiento social, y no consideramos que, ante esta situación, lo que proceda sea construir viviendas sociales en una parcela que se debe destinar a equipamientos y no a suelo residencial», indicó Quiñones, que a su vez volvió a reclamar al equipo de gobierno de Izquierda Unida que se fije una reunión con los vecinos de la localidad para explicarles los trámites.

Por otro lado, el PP criticó ayer la decisión de Castrillón Sí Puede de aprobar la cuestión de confianza de la alcaldesa y así aprobar los presupuestos. «El PP de Castrillón mantuvo su coherencia en los dos plenos de ayer», indicó el portavoz, que negó que no hubiera alternativa ya que «ofertamos en el pleno extraordinario negociar un gobierno alternativo que debería encabezar el PP por ser el segundo grupo de la Corporación».