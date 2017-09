«Me han recibido con cariño» El arzobispo, Francisco Javier Martínez, con varias jóvenes de Carreño, que este año realizarán la confirmación. / A. G.-O. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, oficiará hoy la misa del Cristo de Candás, «un pueblo bellísimo» A. G.-OVIES CANDÁS. Jueves, 14 septiembre 2017, 03:43

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, oficiará hoy la misa de las fiestas del Cristo de Candás. Su presencia se debe en gran parte a la periodista María Teresa Álvarez, quien animó al párroco José Manuel García a invitarle. «Soy de origen asturiano. Desde que estoy en Granada no había tenido la ocasión de volver. Ha sido una alegría. No lo duda ni un minuto», afirma. Ayer recorría ya las calles de la villa marinera, un pueblo «bellísimo y admirable», opina. Su bienvenida no pudo ser mejor. Un grupo de jóvenes del concejo, que están preparando la confirmación, no dudaron en acercarse al hotel para conocerlo: «Me han recibido con cariño», explica.

El arzobispo, de origen asturiano, pasó parte de los veranos de su infancia en Las Rubias, en Salas, donde, recuerda, su tía le hacía pequeños bollos preñaos e iba a la hierba. «De mayor he descubierto el valor de ese sentido de comunidad que existía. El todo está en cada pueblín que celebra la eucaristía», considera. Una de las etapas que más le marcó de su vida en Asturias fue cuando participaba en unos campamentos en los Picos de Europa, entre 1975 y 1986. En esa época daba sus primeros pasos dentro de la iglesia. Cada temporada, recuerda, realizaban una travesía hasta Covadonga y escribían sus propias canciones. Una de ellas, la escuchó hace pocos meses al finalizar una boda en Getafe. «Eran momentos preciosos. La misión del sacerdote es esa. Acompañar a la gente en su vida», explica.

Ésta es su primera visita a Asturias después de muchos años, pero no será la última. Según ha adelantado, hará todo lo posible para venir, acompañado de un montón de granadinos, el próximo año con motivo del Año Jubilar que comenzó el pasado 8 de septiembre con motivo del centenario de la entronización de la Virgen.

Hoy, Martínez, dará el pregón del Cristo tras la procesión que saldrá, a las 11.30 horas, desde la iglesia parroquial de San Félix de Candás. «Voy a gritarle a la gente mi experiencia de que Dios nos quiere a todos. Ese es el mensaje del que la iglesia es portadora», afirma. La jornada comenzará a las siete horas con la Alborada en el muelle local. Este año la encargada de homenajear a la mar será la presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, María Esther García. Antes de la comida, la Banda de Gaites de Candás realizará un pasacalles por el casco urbano que finalizará con un concierto en la plaza de La Baragaña.

La jornada de ayer comenzó con un pasacalles de gaita y tambor. Ya por la tarde, tuvo lugar una nueva edición del trofeo de fútbol sala. Además, el Teatro Prendes se llenó con el espectáculo 'Los ju y los juguetes abandonados', enfocado a los más pequeños de la casa. El parque de Les Conserveres vibró con la primera gran verbena a cargo de la orquesta Graffiti y el espectáculo pirotécnico, de pirotecnia Morís, puso el broche final.