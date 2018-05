Somos reclama que se abra un concurso para cubrir el puesto de interventor

Somos Corvera reclama al gobierno local que abra un concurso público para dotar de forma permanente el puesto de interventor municipal. «Lleva muchos años vacante, cubriéndose de forma accidental. La trabajadora que desempeñaba tal función se ha jubilado, y la que la sustituye no tiene la titulación necesaria», manifestó su portavoz municipal, Rogelio Crespo.

El Principado, añade, «ya ha comunicado al Ayuntamiento que no puede continuar desempeñando el cargo. El problema radica en que los pocos trabajadores de la casa que tienen la categoría necesaria renuncian a ocupar el puesto, por lo que no queda otro remedio que dotar la plaza, algo que por otra parte debería haberse hecho hace años. Da la impresión de que al Ayuntamiento no le interesa pese a que la figura del interventor resulta de vital importancia», añadió.

Crespo también responsabiliza de la situación al Principado. «Comunica que el nombramiento de la trabajadora designada por el Ayuntamiento para ocupar el cargo de forma accidental no es válido, pero al mismo tiempo incumple su obligación de enviar a alguien con la cualificación y titulación necesaria, como establece la Ley».

El portavoz de Somos advierte de que «en el caso de que esta anómala situación se mantenga en el tiempo podría paralizar al Ayuntamiento. La firma del interventor es necesaria para casi todo, por ejemplo para pagar las nóminas, y como el Principado ya ha advertido que la trabajadora que ocupa el cargo no está facultada podría incurrirse en un delito de prevaricación».