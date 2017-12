Rescatan a una vaca en Quirós tras caer en una alcantarilla La propietaria de la res ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 diciembre 2017, 21:19

Una vaca preñada cayó el pasado domingo a una alcantarilla de unos cuatro metros de profundidad, en Murias (Quirós). La vaca, propiedad de una ganadera del concejo, bajaba de los pastos de Llanuces junto al resto de las reses, custodiadas delante y detrás, cuando cayó a una alcantarilla abierta en las cercanías de la carretera, y que carece de protección.

Según publica La Voz del Trubia, los propietarios avisaron a los bomberos, que no se hicieron cargo del rescate, y finalmente recurrieron a una empresa quirosana que tiene una grúa con pluma. Así pudieron sacar al animal, que en apariencia no sufrió daños, aunque no se descarta un aborto. Los propietarios han puesto una denuncia ante la Guardia Civil, ya que destacan que la alcantarilla no tenía ninguna protección. “No debería estar una alcantarilla de más de 4 metros sin cerrar, desgraciadamente le pasó a un animal y ha tenido mucha suerte, pero podría pasarle a cualquier persona, ya que está pegado a la carretera”, señalan los propietarios del desafortunado animal.