El reto de proteger la boroña. Lunes, 4 junio 2018. La Asociación Cultural y Recreativa Toracense puso a la venta más de cuatrocientas raciones que se agotaron a los pocos minutos El alcalde de Cabranes destaca la necesidad de incorporar gente joven al festival

El Festival de la Boroña de Torazo ha logrado convertirse a lo largo de su historia en una cita gastronómica que reúne cada año a un millar de asistentes. Ahora, tras haber cumplido dos décadas, el evento se enfrenta a nuevos retos. ¿El más importante? Lograr la incorporación de la gente joven del concejo a la organización del certamen para perpetuar la tradición. «Somos responsables de enseñar los secretos de la boroña y ellos tienen la responsabilidad de aprenderlos», insistió el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián, durante su intervención. No fue el único. A pesar de que cada vez son más las chicas las que colaboran con la Asociación Cultural y Recreativa Toracense, los actuales miembros son conscientes de la necesidad de buscar sabia nueva para asegurar el futuro.

Uno de los pasos en este sentido se dio hace unos años con la creación de la Cofradía Gastronómica de la Boroña de Forna que preside actualmente Antonio Tosal, quien ayer recibió un homenaje inesperado por parte del Ayuntamiento y de sus compañeros. Como él, se vio sorprendido Loli Fabián, de quien destacaron «su trabajo a favor del traje regional cabranés» que lleva investigando desde hace cuatro años, y José Antonio Martínez, que ejerció de presentador del festival.

El pregón de este año corrió a cargo del periodista de televisión Laude Martínez, muy unido al pueblo cabranés. Emocionado y con lágrimas en los ojos recordó cómo un día en Torazo recibió una llamada de su mujer para comunicarle el fallecimiento del fotoperiodista de EL COMERCIO Joaquín Bilbao, de quien dijo que era «un tío realmente bueno. Aquí he conocido gente que me caló muy hondo. No hay mayor secreto para estar tan a gusto en Torazo que todos los amigos que estáis aquí», aseguró.

En su intervención, Laude Martínez resaltó «lo fácil que es llegar a Torazo, pero lo difícil que es luego salir. ¿Por qué estoy tan a gusto aquí?», preguntó al público presente. Un pensamiento que apoyó el presentador, según quien muchos de sus amigos comparten esa misma sensación. El periodista fue nombrado ayer socio de honor de la cofradía, un título que agradeció a los miembros de la entidad. Tras el acto institucional, llegó el momento de degustar las tan esperadas boroñas.

Los miembros de la Asociación Cultura y Recreativa Toracense comenzaron el viernes el proceso de elaboración. La harina de maíz, un poco de trigo, agua caliente, sal y mucha paciencia son los ingredientes principales de este producto. El proceso requiere además que la boroña sea envuelta en berzas para protegerla del alto calor de la forna, como explicaron al público.

Música y teatro

En total, se pusieron a la venta más de una treintena de boroñas. De cada una, salieron doce raciones, lo que supuso más de cuatrocientos platos repartidos entre los asistentes, que, a pesar del mal tiempo, volvieron a ser fieles un año más a la fiesta gastronómica, aunque tuvieron que protegerse de la lluvia con paraguas. Además, se prepararon otras doscientas raciones de parrillada. Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, las mesas del interior de la carpa tuvieron que ser reservadas previamente.

Al finalizar la comida, el grupo de baile Los Yerbatos de Bimenes, que también formaron parte del acto institucional, interpretaron varios temas tradicionales. Su ritmo lo siguió un peculiar coro con Laude Martínez a la cabeza. El broche final lo puso la interpretación teatral de la compañía Páxara Pinta de Gijón. El grupo ya había estado presente en las fiestas del Carmen y logró llevarse la ovación y arrancar las risas del público asistente a la fiesta de la boroña de Torazo.