IU rompe el pacto de gobierno con el PSOE tras el rechazo a los presupuestos Yasmina Triguero. / MARIETA La alcaldesa culpa a los socialistas de lanzar un órdago al presentar enmiendas y no aprobar la cuestión de confianza SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 3 febrero 2018, 09:18

Izquierda Unida ha dado por roto el pacto de gobernabilidad firmado con el PSOE al inicio de este mandato, un acuerdo que conllevaba el apoyo de la investidura de Yasmina Triguero como alcaldesa del concejo. La decisión del equipo de gobierno llega después de que los socialistas decidieran desmarcarse y votar en contra de los presupuestos municipales llevados a Pleno el pasado miércoles.

Una decisión que corroboraron después no apoyando la cuestión de confianza a la que se enfrentó Triguero una vez que obtuvo la negativa del Pleno a las cuentas. Gracias al apoyo de Castrillón Sí Puede la edil de IU logró superar el trámite y aprobar los presupuestos de este año. «Buscamos su apoyo desde el comienzo y eso que éramos conscientes de que no lo necesitábamos expresamente, pero creíamos que era mejor buscar unir a la izquierda que dividirla», explicó ayer Yasmina Triguero, que explicó que la decisión tomada por el grupo se basa en dos argumentos de peso.

Por un lado han decidido dejar de contar con el PSOE por el «órdago que echaron con la presentación de dos enmiendas al presupuesto después de que habíamos incluido el 80% de sus propuestas en el borrador», explicó la regidora, que criticó la decisión de los socialistas, «no midieron las consecuencias de lanzar ese órdago porque ya habían conseguido casi todo lo que pedían».

La segunda de las razones, «la de mayor peso», fue la decisión del grupo municipal socialista en la cuestión de confianza a la que se sometió la alcaldesa tras la sesión ordinaria del Pleno. «Votaron en contra de los presupuestos y provocaron la cuestión de confianza que también rechazaron. Eso quiere decir que ya no confían en mí como alcaldesa, por lo que el pacto de investidura y de gobierno ya no tiene sentido alguno», recalcó Yasmina Triguero, que también hizo hincapié que «con estas decisiones demuestran, una vez más, que no les importan los intereses de los vecinos».

El portavoz socialista, Jesús Ángel Cabrales, admitía ayer que no le sorprendía la decisión de Triguero. «Eso sí, en el pacto no se nos obligaba a aprobar los presupuestos», puntualizó. El portavoz del PSOE recalcó ayer que seguirán en la oposición», haciendo valer nuestras propuestas, que es lo que hicimos en este Pleno», indicó Cabrales. A su vez, el secretario general del PSOE en Castrillón, David García, considera que «si la alcaldesa no se dio por enterada de que no confiamos en ella cuando reprobamos a dos concejales es porque no quiso».

La sala juvenil

La alcaldesa insistió ayer en que los socialistas presentaron las enmiendas «en un momento inadecuado porque sabían que estábamos en plena negociación y trabajo con el Principado». Además, les recordó que la sala juvenil que pretendían eliminar de la propuesta «ha sido avalada por los jóvenes y asociaciones del concejo. Es un proyecto que tenía el visto bueno del Pleno desde un momento y quisieron quitarlo sin medir las consecuencias».

Sobre el proyecto de la sala juvenil el PSOE emitía ayer un comunicado en el que criticaba la «infrautilización» de las salas del Valey, que podrían albergar parte de las actividades de esa futura sala juvenil. «El equipamiento del Valey, creado atendiendo a las necesidades de los jóvenes, lleva sin uso siete años», apuntan los socialistas, que creen que «no se ha repensado su uso actual así como tampoco para la sala que en origen fue ludoteca y que hoy utilizan de manera esporádica los servicios sociales. Del mismo modo seguimos sin dar utilidad al contenedor que iba a albergar la escuela de música».

La posible eliminación del proyecto de la sala del borrador de presupuestos hizo que los jóvenes y asociaciones del concejo decidieran emitir escritos en su defensa, entre ellos Los Cotorros o La Fesoria. A ellos se sumaron cientos de firmas recogidos por los alumnos del instituto.