La mar rompe el pantalán de Tazones Estado en el que ha quedado el pantalán. / José Simal Ordás Las fuertes olas de esta noche han provocado que se pierdan tres chalanas ALICIA GARCÍA-OVIES Martes, 12 septiembre 2017, 13:24

Los pescadores de Tazones se han despertado esta mañana con el pantalán del puerto destrozado. Las fuertes olas de esta noche han roto la estructura en varios trozos provocando que tres chalanas cayeran al agua sin poder hacer nada para recuperarlas. Los restos serán recogidos a lo largo de la jornada por Puertos.

Fueron unos jóvenes de la localidad quienes dieron el aviso a primera hora de la mañana y se encargaron de enganchar el pantalán para que no se perdiese. No pudieron hacer nada con tres chalanas que el mar se llevó durante la noche. "Las habíamos dejado encima del pantalán para que no se rompieran los cables porque sabíamos que iba a haber mala mar, pero no pensamos que destrozaría la estructura", explica Jesús Sánchez. Una cuarta embarcación apareció hace pocas horas en la playa.

El pantalán de Tazones es colocado por Puertos durante los meses de verano. "Solemos retirarlo en octubre", afirma Dimas García, presidente de la Cofradía de Pescadores. Este incidente obligará a quitarlo antes de lo previsto.