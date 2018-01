«Se ha sacado a Castrillón del debate de la Ronda Norte de forma intencionada»

Esta ha sido una semana intensa para la alcaldesa de Castrillón. Arrancó con una esperada cita con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, siguió con el viaje a Madrid para promocionar el concejo en la feria de turismo Fitur y, por el medio, se entregaron, por fin, las obras de la bi- blioteca de Piedras Blancas.

-Ha conseguido que la Ronda Norte no pase por Castrillón pero, aun así, anuncia que presentará alegaciones.

-Es que ahora nos plantean dos alternativas. Se mantiene la que pasa por el Peñón de Raíces y el Castillo de Gauzón, que se eliminó del tablero de juego en 2007, y la nueva por Gaxín. Si resulta que esa es inviable, solo queda la otra, y la de Gaxín, tal y como está planteada, sin desdoblamiento de la Variante, va a afectar mucho al tráfico porque pasarán muchos camiones hasta Vegarrozadas. Yo tengo que defender los intereses del concejo y garantizar una salida.

-Desde fuera se ve diferente, como un gesto de insolidaridad y de falta de visión comarcal.

-Se habla de los intereses de Castrillón, pero no de los de Avilés, al que le viene bien una infraestructura en Gaxín, que es su zona de desarrollo urbanístico. Yo creo que nuestra postura es la mejor para la comarca y para el Puerto, y se nos ha sacado del debate de forma intencionada. Llevo solicitando una cita con el consejero desde septiembre, que se me ha dado esta semana, cuando ya está todo el pescado vendido.

-¿Solo ve problema en la falta de desdoblamiento de la Variante?

-La vía puede soportar más tráfico de utilitarios, pero no de vehículos pesados, porque se pone en riesgo la seguridad de las personas. No puede plantearse una infraestructura de ese calibre sin haber desdoblamiento. El Principado calcula unos 41 millones de euros, una cifra que nos parece desmesurada cuando al lado tenemos la A-8. El otro día el consejero planteó esa conexión, que es lo que entendemos que es lo correcto.

-¿Sigue defendiendo el túnel bajo la ría?

-Sí, y no es porque no pase por Castrillón, sino porque entendemos que es la mejor solución para dar salida a los tráficos del puerto, que es lo que estamos buscando. Está bien darle un acceso al hospital, que no se hizo en su día, pero es esencial que desde el puerto haya una salida a una vía de alta velocidad, y la Variante no lo es. Además, si la salida de la margen derecha del puerto es por los accesos al PEPA y la de la izquierda por la Ronda Norte, no se están conectando las dos márgenes.

-Con el consejero también habló de saneamiento.

-Que ha vuelto al debate porque además vino Mercedes Fernández a hacer un papelón a Pillarno, porque el PP nunca se preocupó del saneamiento. Nos queda pendiente finalizar algunos ramales de Pillarno, y quizás debamos corresponsabilizarnos de la obra. Y luego quedan cinco millones a cargo de la sentencia que ganamos a Aqualia, que invertiremos en muchos núcleos que tienen necesidades, como San Juan.

-Otra de las infraestructuras pendientes es la conexión ferroviaria del aeropuerto.

-Es una necesidad y uno de los retos que quedan por acometer en Asturias. Fue una de las alegaciones que hicimos al Plan de Infraestructuras del Principado. Había una apuesta clara por el AVE, que puede dar una salida rápida a Madrid, pero el avión podría ser una forma rápida de sacar determinadas mercancías, como las tecnológicas que quiere potenciar Avilés, a puntos estratégicos.

-¿Ve factible ese área industrial que se proyecta en esa zona cercana al aeropuerto?

-Quiso desarrollarlo un promotor privado y propusimos al Principado que lo hiciera él. El Ayuntamiento puede hacer un cambio rápido en la calificación del suelo en el momento que haya un interés concreto. Pero no es cuestión de seguir haciendo suelo industrial habiendo espacio en otros lugares como la ZALIA.

-Castrillón es uno de los municipios afectados por la contaminación, con varias estaciones fuera de rango.

-Clarísimamente es uno de los grandes problemas de la comarca y es una preocupación política. Tenemos que exigir que las diferentes industrias cumplan los objetivos ambientales establecidos por la normativa europea, para lo que aún falta un trayecto largo. Se ha mejorado mucho y se está invirtiendo, pero hace falta una mejor inspección y articular medidas sancionadoras cuando no se cumplan las normas. Y poner más dinero en el presupuesto autonómico.

-¿Y nada desde los ayuntamientos?

-Este es un problema comarcal y deberíamos abordarlo conjuntamente. Hay una responsabilidad de las industrias, pero también de cada uno de nosotros, porque el tráfico es el otro gran foco de contaminación.

-La conciencia ambiental ha llevado también a empezar a proteger más la playa y las dunas. Parece decidida a impedir el proyecto de Aldergarten.

-Es que levantar siete bloques en las dunas es una aberración. Espero que la razón se imponga a los intereses económicos. La solución es indemnizar o permutar. Esto último ya lo intentamos, pero no tenemos suelo, lo tiene el Ministerio.

-También se está ultimando el presupuesto que prevé llevar a Pleno en unos días. ¿Cree que conseguirá su aprobación?

-Sí. Hemos recogido propuestas de todos los grupos que las han presentado, que han sido todos menos Ciudadanos. Hemos hecho un esfuerzo grande y hemos introducido alrededor de un 60 ó 70% de las propuestas de los partidos, también del PP.

El complejo de Ferrota

-¿Cuáles son las grandes apuestas?

-En realidad no van en el presupuesto, sino en las inversiones financieramente sostenibles, que esperamos aprobar el mes que viene. Ahí irán obras cruciales, como una nueva caldera en la piscina, el cambio a iluminación led y, sobre todo, el complejo de Ferrota, del que haremos la primera fase. Luego, en el presupuesto tiene mucho peso la biblioteca de Piedras Blancas, que lleva amueblamiento, urbanización y tecnología.

-¿Qué va a aportar Ferrota a Castrillón?

-Un salto importantísimo. Habíamos ido dando saltos en infraestructuras culturales y recuperación del patrimonio, pero nos faltaba lo deportivo.

-¿Qué le parece el proyecto ganador del concurso?

-Me encanta. Había proyectos con estadios mayores, pero creo que este está muy bien dimensionado e integrado en el entorno. Está muy bien pensado para Castrillón, cubriendo las necesidades y sin mucho coste de mantenimiento.

-También ha entrado en el debate la posibilidad de remunicipalizar más servicios, que es algo que está en la agenda de muchos ayuntamientos. ¿Se hizo mal en el pasado externalizando?

-Se hicieron externalizaciones sin pensar en el beneficio del municipio. La posición de IU es claramente la remunicipalización y ya estamos trabajando en ello. El año pasado renovamos el contrato de parques y jardines solo por un año y estamos trabajando en una propuesta que se va a llevar a cabo ya, y tendremos resoluciones plenarias en uno o dos meses. Eso hay que estudiarlo y ver qué es lo mejor en cada caso. Posiblemente asumamos parques y jardines mediante una empresa pública y, si sale, podrán venir también otros servicios como la limpieza viaria.