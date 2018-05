Salinas acogerá el Campeonato de España de Longboard Uno de los participantes en las competiciones de longboard del año pasado. / MARIETA Se enmarca dentro del programa del festival veraniego, que consigue el aval de la Federación Española de Surf y celebrará el torneo del 26 al 29 de julio S. GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 5 mayo 2018, 00:10

El Longboard Festival acogerá este año el Campeonato de España de esta modalidad deportiva. La Federación Española de Surf ha elegido Salinas para celebrar el torneo, que se disputará entre el 26 y 29 de julio, siendo la primera vez que la federación organiza el campeonato de forma independiente.

El festival consolida así su programa deportivo, paralelo al lúdico-festivo. Junto a los deportistas internacionales que ya han confirmado su presencia ese fin de semana en Salinas, se unirán ahora los mejores longboarders del país. El Campeonato de España se celebró el año pasado en la playa de Doniños, en Galicia, donde se encumbraron los surfistas Marcelino Botín y Garazi Sánchez.

En cuanto a la lista de surferos confirmados para esta nueva edición del Longboard Festival se encuentran representantes de EEUU, Francia, Italia, Portugal, Australia y Brasil ,entre otros. «La nueva edición de Salinas Longboard Festival está en marcha y promete volver a superar las expectativas», señalan sus organizadores.

Este año se celebra la decimoséptima edición del festival, reconocido como Fiesta de Interés Turístico del Principado desde el año pasado, y para conmemorarla el cartel ha sido diseñado por el bilbaíno Andoni Galdeano, que ya ha firmado algunos de los carteles más emblemáticos del evento. Dueño y diseñador gráfico de la firma El Niño y de otras como Sons of the Desert, Sharky, Tuna Man y One life, el polifacético y prolífero artista es además un consumado surfista.

Programa musical

Ya se conocen también las diferentes bandas musicales que amenizarán el festival. Así, el fin de semana actuará La banda de la Tinto y Ciudad Bambú. El viernes, será un día de música surf con una sesión vermú amenizada por Otus Scoop y la noche con Durango 14 y The Benturas.

El sábado será día de Rock and Roll con toques bluseros de la mano de Tarde y The Crazy Lovers, mientras que de noche actuarán Staytons, Alber Solo and the Firebridblues y Real Straits. El domingo cantará Pablo Valdés durante la sesión del medio día.