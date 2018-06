Salvamento en playas ya está al completo

Salvamento ya está al completo. Hoy domingo se incorporaran seis socorristas que elevan el total a 36, plantilla que se mantendrá a lo largo de los meses de julio y agosto. El servicio se presta a diario en todas las playas, de once y media de la mañana a siete y media de la tarde. Hasta el momento la afluencia es escasa y no ha sido necesario realizar rescate alguno. Al mal tiempo, apenas tres días de sol y dos de ellos con fuerte viento del nordeste, se ha unido la baja temperatura del agua, que no invita al baño, si bien al remitir el viento ha aumentado en los últimos días.