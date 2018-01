IU señala que han incluido en el presupuesto «un 80% de las propuestas del PSOE»

El equipo de gobierno de Izquierda Unida defendió ayer el marco de la negociación con el PSOE para la aprobación del presupuesto municipal de este año. «Se han incluido un 80% de las peticiones de los socialistas en el Plan de Inversiones. Quedan fuera solo dos que son las que ahora quieren incluir como enmiendas», destacó ayer la alcaldesa, Yasmina Triguero.

En cuanto a la propuesta de destinar una partida al saneamiento, la edil de IU insiste en que «el lunes hay una reunión de trabajo con el Principado. No vamos a meter una partida cuando estamos intentando negociar a nivel regional. Si no llegara a buen puerto puede hacerse con cargo a las inversiones de Aqualia, pero no en el presupuesto», indicó Triguero.

Por otro lado, explicó que «algunas de las propuestas del PSOE se llevarán a cabo gracias al remanente, poniendo incluso más dinero del que ellos piden». La alcaldesa recalcaba que «siempre hemos querido ceder, prueba de ello son todas esas inversiones incluidas».