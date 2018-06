«Somos los mismos de siempre» El grupo Marlon, con Adrián Roma al frente, en una imagen promocional. / LVA En Asturias ya tienen tres fechas confirmadas para el verano, y se les podrá ver en Gijón, Llanes y también en Castrillón El grupo de Salinas Marlon lanza su primer álbum e inicia una gira nacional EVA FANJUL SALINAS. Sábado, 9 junio 2018, 00:46

Hay quien los considera los herederos de Pereza, y lo que nadie duda es que son una banda en auge. Los Marlon empezaron a darse a conocer hace unos pocos años como temas como 'Todo va a ir bien' o 'Haz conmigo lo que quieras', y ahora han dado un paso más allá y sacan su primer álbum de estudio: 'Cosas que no se pagan con dinero', grabado en los estudios ACME de Miranda y con el que acaban de arrancar una gira nacional que les llevará por todo el país durante el verano.

«Teníamos muchas ganas de tener un disco porque es una carta de presentación y hoy en día sin él, es muy difícil entrar en el circuito de festivales», señala el cantante de la banda, Adrián Roma. Los de Salinas han creado un disco en el que «se ven reflejados cinco chavales jóvenes con ganas de comerse el mundo, con alegría y energía», ideado para la gente joven y para transmitir ilusión «a quienes lo han pasado mal».

El disco se estrenó en Eibar, en un concierto en el que compartieron escenario con La Oreja de Van Gogh, y después arrancaron su gira particular con conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona. Ahora, y durante todo el verano, se pasearán por distintas ciudades y festivales, y se dejarán ver por Asturias, donde tienen ya tres citas confirmadas. Este domingo estarán en Gijón, en julio en Llanes y el agosto en el Songs for an Ewan Day de Salinas.

Pese a que Adri vive en Madrid desde hace tres años y otros dos miembros de la banda también acaban de cambiar recientemente la playa de Salinas por el asfalto de la capital, la banda sigue teniendo Asturias como base y continúa ensayando aquí. Y si para algo les ha servido la distancia es «para profesionalizarnos», aseguran. «Ahora nos tomamos las cosas más en serio», reconocen.

«Las cosas están yendo bien»

Más que satisfechos con su éxito, los Marlon son conscientes de estar «viviendo una especie de sueño» del que no quieren salir. «Esto está yendo a más, y vamos teniendo una familia más grande de seguidores, vendemos más y notamos un crecimiento. Las cosas están yendo bien», asegura Roma que, no obstante, asegura seguir siendo «el mismo Adri de Salinas» que aún no acaba de asimilar del todo la sensación de haberse convertido en una figura de la música española actual. «De aquel que era antes queda todo, porque es va con la persona, y me da rabia que gente que antes no nos saludaba ahora nos busque, porque somos los mismos de siempre». Solo que ahora llenan las salas y son cabeza de cartel en festivales.