Sorprendida por una clienta agradecida Isabel López, dependienta de la panadería Teboyas. / MARIETA Isabel López devuelve cien euros perdidos en la panadería en la que trabaja y la dueña se lo agradece públicamente en un programa de radio SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 21 diciembre 2017, 00:14

Isabel López trabaja en el despacho de pan de Panadería Teboyas en Piedras Blancas, aunque desde hace unos días también es conocida por un acto que algunos clientes consideran «honrado y poco visto en estos tiempos», devolver una suma de dinero a su legítimo dueño que lo había perdido en la puerta del establecimiento en el que trabaja.

El pasado miércoles, a medio día se encontró cien euros tirados en el suelo del establecimiento. «Los vi cuando fui a abrir la puerta para que entrara un poco de aire porque estaba trabajando con el horno. Los guardé en la caja por si alguien los reclamaba», explicaba ayer la dependienta. Esta no fue la única sorpresa que le esperaba. Casi dos horas después una mujer entraba en el local preguntando por el dinero. «Lo describió perfectamente, no dudé que fuera suyo. Le dije que no se preocupara que los había guardado por si alguien volvía a por ellos», comenta Isabel López.

Los cien euros estaban doblados y pudieron haberse caído de la cartera de la clienta, que acudió a la panadería en busca de un pan de escanda. «No la conocía, no es clienta habitual, igual llegó hasta aquí por el mercado de los miércoles. Ese día viene mucha gente nueva a la que luego no vuelves a ver, como ha pasado con esta mujer», indicó la dependienta.

Días después sus clientas habituales le dieron una nueva sorpresa. La mujer a la que había devuelto el dinero decidió agradecerle públicamente el gesto y lo hizo a través de un programa radiofónico nacional. «Yo no lo sabía, vino otra clienta y me dijo que lo había oído en la radio. Tuve que buscarlo por internet para oírlo. Es sorprendente que te agradezcan algo que debería ser lo normal», señaló Isabel López.

La clienta se mostró contenta con recuperar el dinero perdido, ya que no era la primera vez que le pasaba. «Me contó que en otra de sus visitas al mercado había perdido otros cien euros, pero en esa ocasión dentro de la cartera. Yo bromeé y le dije que a partir de ahora bajara con 99 o con 101 euros, que los cien eran gafes», comentó entre risas la dependienta, que ayer seguía con sus tareas habituales «yo sigo como siempre, lo volvería a hacer».