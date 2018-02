El Supremo desestima el recurso de Carreño contra la subestación de la Reboria

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carreño contra el acuerdo estatal por el que se aprueba el Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020.

El alto tribunal considera que la actuación del Gobierno de España en materia de planificación energética se ha ajustado a las previsiones legales y que las modificaciones que se fueron incorporando lo hacen «en base a razones técnicas objetivas».

El recurso presentado por el Consistorio se amparó en que no se justificaba la instalación de dos subestaciones en esta zona del concejo por no ser necesarias. También que no garantizaban el suministro de energía eléctrica con «los niveles necesarios de calidad, seguridad y exigencia exigidos en el plan».

En palabras del concejal de Medio Ambiente, Gabriel Rodríguez, «desde el Ayuntamiento llevamos varios años defendiendo los intereses ambientales del concejo y, aunque respetamos las decisiones del Supremo, en este caso es evidente que no la compartimos». En este sentido, añadió que «mantenemos el compromiso con el acuerdo plenario y las entidades vecinales al que llegamos en su día frente a la planificación de la red de transporte de energía planteado, que causará más perjuicios ambientales en Carreño».

Red Eléctrica de España (REE) optó por Reboria por tratarse de un espacio poco habitado y una zona donde se prevé un importante crecimiento industrial como es la ZALIA. Un criterio que también iba unido a la necesidad de renovar el transporte y la distribución de energía de acuerdo con las futuras infraestructuras del concejo.