«El talento de aquí me ha inspirado» El pregonero, Marcos Batuecas, llegando a la plaza de Europa con la alcaldesa, Yasmina Triguero. / MARIETA Marcos Batuecas inaugura las fiestas de Piedras Blancas que finalizarán el lunesEl diseñador de Piedras Blancas afincado en Londres apela a los valores de «tolerancia y respeto» para pedirle a los jóvenes «que sueñen» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 30 junio 2018, 02:08

Las fiestas de Piedras Blancas quedaron ayer inauguradas de manera oficial. Por delante tres jornadas más de actividades y diversión para todos los públicos. El encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición fue el diseñador Marcos Batuecas, que leyó un pregón cargado de recuerdos y sentimientos que quiso compartir con los suyos pero también con todos los jóvenes del concejo a los que aconsejó seguir soñando.

Batuecas recordó su infancia por las calles de Piedras Blancas, esas que dejó en busca de un sueño que ahora vive en Londres. Marcharse fuera del concejo, como tantos otros no fue fácil, pero quiso agradecer el apoyo recibido. «Me adentraba en una etapa muy incierta pero siempre me sentí apoyado no solo por mi familia y amigos sino por vosotros, mis vecinos, de quienes aprendí los valores de mi tierra de humildad y honestidad», expresó en su discurso.

Aprovechó a su vez la oportunidad para destacar todo lo aprendido en el concejo. «Ver el talento de Castrillón me ha inspirado», confesaba el joven que a la vez recalcaba que «de muchos de vosotros he aprendido valores de tolerancia y respeto, y creedme, siendo un hombre gay eso se lleva muy cerca del corazón», para terminar diciendo a la juventud del concejo que «no es malo ser diferente» y, sobre todo, «que sueñen, porque puedes ser quien quieras ser y llegar a donde te propongas llegar».

La Banda de Gaitas puso música al pregón como años anteriores. A la vez, la calle Pablo Iglesias ya se ha vuelto a convertir en una pequeña villa de la Edad Media en la que comprar artesanía o probar la comida en los diferentes puestos del mercado medieval. Como novedad en este año, Festejos ha instalado en el polideportivo una zona de juegos recreativos para jóvenes, que se completa con el recinto ferial. Ambos abrieron ayer por la tarde y durante el fin de semana lo harán tanto por las mañanas como por las tardes.

Música

La música será una constante en las fiestas de Piedras Blancas. Con expectación se esperó la actuación de la orquesta Funçao Públika, que inició la verbena sin sobresaltos ni espectáculos vejatorios como se denunció en Avilés. Sus integrantes intercalaron canciones con La Última Legión. Hoy se añaden a las actividades habituales el Festival de Rítmica, la demostración de Aeromodelismo, y el Torneo Nacional de Fútbol de Veteranos.

Además, comenzará el Stonefest, que acogerá la actuación de Planet Of Zeus, Trouble Horse, Rosy Finch, Solar Corona y Holy Mushroom. Por otro lado, la verbena volverá a amenizar la noche en la plaza de Europa con la participación de las orquestas de la TVG y Assia.