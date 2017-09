Las tasas de alcantarillado, agua y las escuelas infantiles subirán el 1,6% el próximo año El equipo de gobierno local propone rebajar dos euros mensuales el servicio de teleasistencia y congelar el resto de impuestos S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 21 septiembre 2017, 04:05

El equipo de gobierno continúa con la preparación de las cuentas antes de elaborar los presupuestos municipales del próximo año. La concejalía de Hacienda presentará a este Pleno su propuesta de modificación de las ordenanzas que rigen los impuestos, tasas y precios públicos. Estas estarán protagonizadas por la subida de la tasa de agua y alcantarillado y del precio público de las escuelas infantiles. «Algo obligado por convenio», explican desde Izquierda Unida.

La propuesta se debatirá previamente en la comisión de Hacienda, que se celebrará este viernes. Las tasas de agua y alcantarillado subirán un 1,6%, equivalente a la variación interanual del Índice de Precios al Consumo, IPC, entre los meses de agosto de 2016 y 2017. «No haremos ningún cambio más ni subiremos la tasa más que lo que nos marca el convenio firmado para la prestación de estos servicios», puntualizó ayer la concejala de Hacienda, Soraya Casares. Por otro lado, se anunció la rebaja del precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria, que bajará dos euros mensuales. Así, esta tarifa quedará fijada en 12,93 euros al mes, frente a los quince anteriores.

La tasa por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable establece varias tarifas, dependiendo de los usos domésticos, industriales o bien para las licencias de acometida. Así, el mínimo que deberán pagar los vecinos por el consumo en sus hogares queda fijado en 0,532 euros por metro cúbico. Este baremo se aplica a aquellos que no consumen más de treinta metros cúbicos trimestrales. La mayor cuantía a pagar ha quedado fijada en 1,031 euros por metro cúbico para aquellos hogares que superan los 99 metros cúbicos.

El IBI se mantendrá congelado por lo que se aplicará un tipo del 0,56 en los bienes urbanos

Las empresas cuentan con el mismo mínimo de consumo que los hogares, aunque su máximo (1,058 euros) se fija para aquellas empresas que gastan más de treinta metros cúbicos y no más de 48 trimestrales. En cuanto al alcantarillado se estipula en 0,170 euros para las fincas dotadas de contador de agua por cada metro cúbico de agua consumida, una cifra que baja a 0,079 euros si la finca no está conectada a la depuradora municipal. Los usos industriales quedan grabados con 0,232 euros por cada metro cúbico de agua facturada y con 0,170 euros si se ha consumido agua que no cuenta con estación depuradora municipal.

Igual que sucede con estas tasas, el precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo, de 0 a 3 años, aumenta el 1,6% del IPC. Las tarifas que deberán abonar las familias el próximo año serán de 313,49 euros al mes por la jornada completa, de 156,75 euros por la media jornada. Además, se fija en 3,70 euros el menú por día para las comidas adicionales (los jornadas completas ya la incluyen en el precio), en 0,64 euros al día por el desayuno o la merienda. A estas tarifas se podrán aplicar las bonificaciones habituales dependiendo de las condiciones económicas de la unidad familiar.

El IBI se congela

El equipo de gobierno de Izquierda Unida ha optado por no modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo año. «A pesar de tener uno de los tipos más bajos de Asturias y de la comarca y de contar con la actualización catastral antigua no vamos a grabar más este impuesto que quedará igual que el año pasado», explicó Soraya Casares. Así, los vecinos deberán aplicar un tipo del 0,56% a sus valores catastrales.