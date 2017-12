«El teatro ayuda a tomar conciencia de que la música clásica no es aburrida» Cristina Zambrana, escritora y actriz. / LVA Representa esta tarde, a las 19 horas, la ópera infantil 'El Cascanueces' con su compañía Ferro Teatro en el Valey Cristina Zambrana Escritora y actriz SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:25

La historia de Clara y el Cascanueces se ha convertido en una de las más conocidas entre el público infantil. El cuento ha conseguido traspasar generaciones. Los últimos años la compañía Ferro Teatro ha venido representándola en forma de ópera infantil por todo España. Hoy sábado recalan en el centro cultural Valey. La versión que se verá sobre las tablas es obra de Cristina Zambrana, que a su vez interpreta uno de los papeles en la obra.

-¿En qué cambia su versión de 'El Cascanueces' de la obra original?

-Es una de las piezas más representativas del ballet. Hemos cogido la obra Tchaikovsky y le hemos puesto letra en castellano. Se puede decir que es una dramaturgia más completa que la pieza de ballet ya que los personajes tienen más personalidad. Llevamos con ella más de seiscientas representaciones y puede considerarse mi 'ópera prima' porque es la que mejor he escrito y la más redonda. Tanto niños como adultos vibran con ella.

-¿Qué toque personal le ha aportado?

-Cada autor tiene su estilo, en mi caso mi sello es que desde el minuto cero quiero hacer partícipes a los niños de la obra. Los actores descubren al público y le hacen interactuar.

-Ha escrito la obra. ¿Cómo es representar sus propios textos?

-Como actriz siempre intento estar en mi zona de confort. Me divierte cambiar de personajes y 'El Cascanueces' me lo permite. Hago varios y cambio el acento y hasta el vestuario. Siempre que escribo un texto escojo después representar los personajes más difíciles porque me divierte y es un reto.

-¿Se estudia sus textos?

-Claro. Aunque los haya escrito yo no me los sé de memoria. Me es más sencillo que a otros actores, pero tengo que ensayarlo y prepararlo como los demás.

-¿Cuándo ve sobre las tablas a sus personajes, se los imaginaba así cuando los escribió?

-No soy consciente de lo que escribo hasta que lo veo. En muchas ocasiones escribes de manera automática y cuando luego lo veo en escena me sorprendo. Soy un mero vehículo de la historia.

-¿Qué tiene de especial 'El Cascanueces' para seguir de actualidad?

-La magia, la nocturnidad, es todo muy onírico. Hay mucha diferencia entre los personajes y eso incentiva la fantasía de los espectadores, que a su vez ponen a prueba su capacidad de imaginación.

-¿Cómo ha sido la adaptación musical?

-Hay pasajes musicales que son una joya. Cuando presenté 'El Cascanueces' gustó tanto que me pidieron que hiciera 'El lago de los cisnes' pero esa está dirigida a niños más grandes'. Cuando salen del teatro piden escuchar las piezas de Tchaikovsky. Estas obras de teatro ayudan a tomar conciencia del valor de la música clásica y de que no es aburrida, que es divertida y que se puede modernizar. La verdad es que todavía me sorprendo de la obra cuando la veo.

-¿Cuál es su próximo trabajo?

-Hacer la adaptación de la obra 'Guillermo Tell' de Rossini. Tiene un argumento muy adaptable a los niños.