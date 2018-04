El teatro Riera mantendrá su actividad mientras dure la reforma del tejado Las obras se realizarán «en los próximos meses» y, en su transcurso, se habilitará un acceso al interior. Es la tercera vez en doce años que se arregla la cubierta E. RODRÍGUEZ VILLAVICIOSA. Domingo, 29 abril 2018, 00:24

El teatro Riera mantendrá su actividad mientras duren las obras para desmontar el tejado ante el deterioro que presenta. Así lo indicó ayer el alcalde, el socialista Alejandro Vega, a preguntas de este periódico. Sin plazos fijos por el momento, señaló que «los trabajos se realizarán en los próximos meses» y, en su transcurso, se habilitará un acceso para que los espectadores puedan seguir disfrutando de la programación. Eso sí, hasta su culminación, todas las fachadas del edificio contarán con andamios.

Ésta es la tercera vez en doce años que tendrá que arreglarse la techumbre de un edificio, que fue adquirido en 2004 bajo el mandato del alcalde Asensio Martínez Cobián y que fue rehabilitado entre 2006 y 2008. En dichos trabajos, «realizados por la empresa de Juan José Tielve, ex consejero del PP», según recordó el actual regidor, ya se intervino en la cubierta, pero hubo una segunda actuación. En concreto, en uno de los cuatro modificados de dicho proyecto que hubo que realizar, y que elevaron la inversión total a más de tres millones, con un sobrecoste de 730.000 euros».

Por eso, esta semana ha expresado su malestar por la inversión que tendrá que realizar el Ayuntamiento para «corregir las chapuzas que nos dejó el Partido Popular después, además, de dos años en los que hemos tenido que desembolsar distintas cantidades de dinero para hacer frente a las sucesivas reparaciones por defectos». En esta ocasión, habrá que retirar las armaduras de madera, que serán sustituidas por una estructura metálica.

El alcalde acusa a su antecesor, del PP, de no realizar ni revelar el informe que aconsejó el arquitecto en 2014

200.000 euros de gasto

El coste municipal llegará casi a los 200.000 euros, «entre obras y otros gastos» y, para ello, hay una partida de 162.3000 euros consignada en el crédito extraordinario de este año, aprobado por el Pleno el miércoles pasado. El Consistorio asumirá, así el 48% de cuota de unos trabajos, cuya responsabilidad recaerá en la comunidad de propietarios que reside en el edificio del coliseo.

Alejandro Vega afea a su antecesor, el popular José Manuel Felgueres, que no informara al Pleno de un informe elaborado en 2014 por el arquitecto municipal en el que advertía de la gravedad de la situación, llegando a proponer el cierre inmediato de las aceras.

Felgueres replica que se informaba en todas las comisiones y que se llevaron a cabo las medidas urgentes propuestas por la Oficina Técnica en ese momento, como el refuerzo metálico de los tirantes de las cerchas.

Sin embargo, el arquitecto municipal ya apuntaba entonces que era necesario un estudio preciso y pormenorizado de la cubierta y sus patologías. Según Vega, «además de no dar cuenta al Pleno, de no hacer lo que se le pedía (el informe detallado) y no constituir la comunidad del Riera, que era de obligado cumplimiento, tampoco consignó en los presupuestos del dinero para las obras, pese a que aprobó desde 2014 a 2015 dos presupuestos y dos créditos extraordinarios».

Especifica que el actual equipo de gobierno tuvo conocimiento de dicho informe dos años después, en 2016, al constituir la comunidad del teatro. «Habían vuelto a producirse goteras y problemas y los copropietarios nos informaron de los antecedentes», añade.

Fue así cómo, en febrero de aquel año, se pidió el informe de 2014 al arquitecto municipal. «A partir de ese momento, nos pusimos a cumplirlo. Se empezó, así, por la constitución de la comunidad para seguir con el estudio pormenorizado de la cubierta, que se encargó a unos arquitectos locales. Y, basándose en él, se redactó el proyecto técnico que se entregó en 2017 y se acordó con la comunidad la ejecución de las obras».

Apunta el regidor que, a diferencia del PP, el ejecutivo socialista sí informó en el primer Pleno nada más conocer dicho informe y que, tras la exposición, «nada dijo Felgueres». Para demostrarlo, se sirvió del acta de la sesión plenaria del 30 de marzo de 2016.